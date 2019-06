Miguel Almirón, sobre el posible interés del Real Madrid: "Es un honor"

El mediapunta paraguayo Miguel Almirón, concentrado con su selección para los cuartos de final de la Copa América ante Brasil, dijo no saber "nada" del supuesto interés del Real Madrid en su fichaje, aunque afirmó que es "un honor" que se fije en él.

"No, no sé nada de eso. Para mí es un honor que un equipo así (Real Madrid) se fije en mí, pero no estoy enterado de nada y ahora estoy centrado en la Copa América y luego en el Newcastle", su actual club, expresó en una rueda de prensa en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Almirón, uno de los jugadores con mayor proyección del combinado guaraní, dijo que no se siente el líder del grupo porque para él todos sus compañeros "son líderes dentro de la cancha".

"Todos nos llevamos muy bien, no dependemos de un jugador, nos destacamos por eso, porque dependemos de todos. Veo muy ilusionado al grupo y estamos muy unidos", indicó.

Asimismo, Almirón resaltó que están yendo "por el buen camino" tratando de "mejorar día a día", a pesar de que consiguieron la clasificación para los cuartos de final de una forma que no esperaban, comentó.

"Es un proceso nuevo, el 'profe' (el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo) hace tres meses que agarró el equipo, cuatro, y estamos haciendo un buen trabajo, con el correr de los partidos hacemos lo que nos pide", añadió.

Además, dijo que la llegada del técnico argentino fue "muy importante" para ellos porque les mostró "un camino" a seguir.

"Hace mucho que no teníamos un esquema de juego", sentenció.



Sobre la estrategia que seguirán para superar a Brasil en el Arena do Gremio, el centrocampista ofensivo dijo que el objetivo es "estar compactos" en defensa para poder salir al contragolpe.

"Todos saben que Brasil es un gran rival, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos lo nuestro para lastimarlos", apuntó.

Paraguay se clasificó de manera casi milagrosa para los cuartos de final como el segundo mejor tercero de los tres grupos en liza, después de sumar solo dos puntos ante Catar (2-2), Argentina (1-1) y Colombia (1-0).

Las dos últimas veces que Brasil y Paraguay se cruzaron en una eliminatoria de Copa América fue en los cuartos de final de Argentina 2011 y Chile 2015 con victoria, en ambas ocasiones, para los paraguayos en la tanda de penaltis.