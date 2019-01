Miguel Ángel Russo en Alianza Lima: "Uno viene con la idea de hacer cosas grandes"

El nuevo entrenador de Alianza Lima Miguel Ángel Russo fue presentado y puso las cosas claras: "si no sintiese el cosquilleo, esas ganas de estar aquí, no estaría".

Con sueños de grandeza, pero manteniendo los pies en la tierra. Miguel Ángel Russo fue presentado este viernes como nuevo entrenador de Alianza Lima y aseguró que sus objetivos son claros con el cuadro blanquiazul. Y más allá de prometer títulos, ofreció crecimiento y trabajo.

"Estoy ilusionado, si uno no tiene ilusión, no tiene vida, no tiene forma", dijo el flamante técnico argentino, campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, quien admitió conocer la historia de Alianza Lima y la importancia del club en el fútbol peruano.



▷ Miguel Ángel Russo en Alianza Lima: Libertadores, refuerzos y todos los detalles de la conferencia de prensa



▷ Mercado de pases 2019: los fichajes del fútbol peruano | FOTOS





"Uno viene con la idea de hacer cosas grandes. Permanentemente me ha tocado vivir este tipo de situaciones. Me pasó en Argentina, me pasó ahora en Colombia con Millonarios que no ganaba algo hace muchos años, y uno las asume. Conozco lo que es un club grande, su movilización, su gente y uno intenta conocer las características y adaptarse a ellas", dijo Russo.

El entrenador argentino señaló que llegar a dirigir al fútbol peruano no es un retroceso en su carrera. "Nunca doy pasos hacia atrás. Me presentaron el proyecto, uno importante, y me interesó. Si no hubiese sentido ganas, si no hubiese sentido ese cosquilleo, no hubiese venido", indicó.

Miguel Ángel Russo, argentino de 62 años, cumple 30 años como entrenador y espera cumplir una buena temporada con Alianza Lima, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.