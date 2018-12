Miguel Ángel Russo confesó que Riquelme y Verón fueron los jugadores más talentosos que dirigió

Alianza Lima anunció a Miguel Ángel Russo como su entrenador para la temporada 2019, en la cual afrontará la Copa Libertadores y el Descentralizado.

El estratega argentino tuvo una charla a solas con Miguel Simón, periodista de ESPN. En dicha conversación, el flamante entrenador de Alianza Lima dejó títulos importantes que pasamos a repasar.

El nuevo estratega blanquiazul seleccionó a los dos jugadores más hábiles que les tocó dirigir: "Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón".

Asimismo, expresó que fue suya la idea de jugar con Ever Banega como cinco, un volante mixto que le llevase la pelota a Juan Román Riquelme. Explicó que esa decisión le dio muchos resultados a Boca Juniors.

Luego explicó: "Me frustro cuando las cosas no me salen como me gustan. Pese a todo, sigue pasando eso".

"Yo vine a Colombia y me dijeron que regresara a Buenos Aires, pero me negué, yo había llegado para ser campeón. Cuando me dijeron que de eso no iba a morir me dio fuerza para seguir", explicó.

Por último: "Todos los logros que tuve los disfrutaron más los que estaban alrededor mio que yo, debido a que ya había logrado lo que quería. Siempre doy un paso atrás y miro el festejo. Al siguiente día me levantó y vuelvo a empezar".