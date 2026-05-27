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Según confirmó su hijo, Miguel Portanova partió de este mundo este miércoles 27 de junio. (Facebook)
Según confirmó su hijo, Miguel Portanova partió de este mundo este miércoles 27 de junio. (Facebook)
Por Redacción EC

¡El Perú está de luto! El entrañable periodista deportivo Miguel Portanova Claros falleció este miércoles 27 de junio a los 84 años de edad, según información de su hijo.

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