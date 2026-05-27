¡El Perú está de luto! El entrañable periodista deportivo Miguel Portanova Claros falleció este miércoles 27 de junio a los 84 años de edad, según información de su hijo.

Se hizo narrador por Augusto Ferrando, a quien imitaba leyendo la página hípica de El Comercio. Con Río 2016 son doce los Juegos Olímpicos que cubrió. El fallecimiento lo acaba de confirmar su hijo en un grupo de periodistas.

El veltarorio se llevará a cabo el jueves 28 de junio en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores, entre las 10:30 de la mañana y las 9 de la noche.

Asimismo, el entierro será en el Cementerio Británico del Callao, en donde se le dará el último adiós el viernes 29 de mayo al mediodía.