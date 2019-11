El lateral izquierdo de la selección Miguel Trauco fue uno de los jugadores más solicitados por la prensa peruana en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos. El jugador del Saint-Etienne de la Ligue 1 pasa por un gran momento en su club pues el fin de semana brindó una asistencia y marcó un gol.

Aunque poco habitual en él, Miguel Trauco anotó un tanto de cabeza en el duelo entre el Saint-Etienne y el Nantes por la fecha 13° de la Ligue 1. Aunque el más sorprendido fue el lateral izquierdo de la selección peruana. El tarapotino se mostró asombrado por su tanto y reveló que Cristian Benavente, su rival el fin de semana, bromeó sobre su gol.

Trauco y su duro mes en el Saint-Etienne

Miguel Trauco llegando a Miami (11/11/2019)

“'El ‘Chaval’ me ha estado ‘cochineando’ por mi gol. Yo hacer un gol en la Liga francesa y de cabeza. Dice que no me tenía registrado con esa”, declaró Miguel Trauco a los medios de prensa peruanos ubicados en el aeropuerto internacional de Miami.

Antes de contar la anécdota de su gol, Miguel Trauco explicó lo duro que fue su último mes en el Saint-Etienne. El jugador de 27 años habló sobre las cosas que pasó en la Ligue 1 y también reveló cómo manejó la prolongada suplencia que tuvo en el cuadro francés.

Trauco de extremo y la sorpresa por su gol de cabeza

“Me llevaban a los partidos y me cortaban. Ha sido un mes duro para mí. Pero lo importante es que me agarró preparado. Yo seguía entrenando bien. Es lógico que también me molestaba. Y eso me tomó ayer por sorpresa. El entrenador siempre da el equipo al último momento y yo pensé que iba a ser cortado nuevamente. Por mí cabeza no se pasaba que iba a jugar. Eso fue lo más importante. Poder marcar y poder dar una asistencia”, comentó Miguel Trauco.

Posteriormente, el lateral izquierdo de la selección peruana comentó cómo ha cambiado de posición en el Saint-Etienne a partir de una línea de tres en el fondo. Miguel Trauco reveló que viene jugando como un extremo en su actual club y consideró que se desplegará, en la selección peruana, según lo que solicite Ricardo Gareca.

Miguel Trauco hablando sobre Christian Cueva y Raúl Ruidíaz

“Es que jugamos en línea de tres y prácticamente estoy jugando como extremo. Eso requiere que llegue más al área. Y por eso tengo más oportunidades de estar cerca al gol”, precisó Miguel Trauco en el aeropuerto internacional de Miami.

Miguel Trauco posteriormente se unió a los entrenamientos de la selección peruana de cara al partido amistoso contra Colombia este jueves 14 de noviembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Quizá juegue como lateral o como extremo, lo cierto es que el jugador del Saint-Etienne pasa por un gran momento y debería ser aprovechado.