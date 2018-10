Ministro de Educación sobre Mundial Sub 17: "Tenemos la mejor voluntad"

Ante las informaciones sobre la posible pérdida de localía de Perú en el próximo Mundial Sub 17, el Ministro de Educación, Daniel Alfaro habló con este Diario y ratificó que existe el interés desde el Ejecutivo para poder alcanzar los plazos que la FIFA pide.



Recordemos que Gianni Infantino mandó una carta a la Comisión Organizadora Local del Mundial Sub 17, presidida por Mara Seminario, para poner como último plazo al próximo viernes para que el Estado peruano declare al mencionado torneo como "de interés nacional".

"Estamos en el proceso de determinar cuál es la demanda adicional de presupuesto, lo cual está en el proceso para declarar al Mundial como interés nacional. El Presidente Martín Vizcarra ha dicho varias veces que apoya este Mundial Sub 17, pero tenemos que hacer las gestiones que corresponden. Tenemos la mejor voluntad de alcanzar los plazos que pide FIFA", explicó el Ministro Alfaro.



¿Qué falta entonces para que el Estado reúna la documentación que FIFA pide y no perder la localía? Daniel Alfaro explicó que lo primero es culminar el estudio acerca de cuánto deberá ser el presupuesto adicional 2019 para garantizar el acondicionamiento de los estadios del Mundial. "Después de determinar cuál es esa demanda adicional, y de aprobarla, podremos emitir ese Decreto de interés nacional", dijo el Ministro.



Los documentos que FIFA pide a un país organizador de un Mundial son dos: la declaratoria de interés nacional y la carta de garantías (y un documento depende de otro). Alfaro no quiso precisar fechas, pero dejó el mensaje de tranquilidad de que si no llegan al viernes 19 de octubre, buscarán comunicarse con la FIFA y explicar los motivos de la demora.



¿Por qué la situación llegó a estos extremos? Según el Ministro Alfaro, la Federación Peruana de Fútbol debió pedir esas cartas antes de aceptar ser sede ante la FIFA. No al revés. Más allá de esta crítica, Alfaro negó que exista desinterés sobre el Mundial y que buscarán apoyar desde el Estado en su realización.