Por Fernanda Huapaya

Si bien los Juegos Panamericanos Lima 2027 tendrá como día de inauguración oficial el 23 de julio del próximo año, a lo largo de esta semana se realizó el evento Panam Sports Week en el que se ha anticipado cómo viene desarrollándose el plan de organización y, el último viernes, el presidente del Insitituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández, y el Comité Organizador hicieron una exposición integral ante la Asamblea de Panam Sports para dar alcances de cómo vienen trabajando y cuáles son los pasos a seguir. El Comercio asistió al cierre de este evento y también conversó con Fernández sobre la tarea de superar lo dejado por Lima 2019.

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