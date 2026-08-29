Logística y representantes

Entre los alcances se obtuvo que, en los 17 días que durará el evento, se contará con 43 sedes de competencia que albergarán 38 deportes y 59 disciplinas. Asimismo, la Villa Panamericana hospedará a 5,619 deportistas, mientras que otros 2,093 estarán en hospedajes satélite. Otros deportistas o diversos miembros de staff estarán en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas sumando una cantidad de 17,598 personas.

Keiko Fujimori, encabezó la inauguración de la LXIV Asamblea General de Panam Sports.

La organización del Comité Organizador de Lima 2027 tiene a la cabeza a Óscar Fernández como presidente del Instituto Peruano del Deporte, es decir, como presidente del Comité Organizador. Luego, en la Secretaría Técnica está Jospeh Stein y como Coordinador General de los Juegos Lima 2027 se encuentra César Linares.

Gastos y recursos

Sin duda, la economía es un eje fundamental de la organización de Lima 2027 y, en tal sentido, se expuso cuánto y en qué se gastarán los recursos del tramo 2 de ejecución a iniciar este 30 de setiembre.

En total, el monto destinado será de 128 millones de dólares. De acuerdo a lo expuesto, la Ley de Contrataciones de personal, uniformes y adquisiciones de menor cuantía equivaldrá al 7% del gasto, es decir, alrededor de 8,8 millones de dólares.

(Panam Sports)

Un segundo actor será el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) que asumirá el 78% del gasto, es decir, 100 millones de dólares. Esta cantidad estará destinada a equipamiento deportivo, ceremonias, ticketing, laboratorio AMA, presentaciones deportivas, overlay, look of the games y mantenimiento de sedes externas.

Inició cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027. Foto: Panam Sports

Otro actor será ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) con un 4%, es decir, 5.7 millones de dólares. En este brazo se apoyarán las obras permanentes de tenis, cricket, escalada y centro paralímpico, así como el mejoramiento del Estadio Nacional.

Y, por último, 11% del gasto, es decir, 14.3 millones de dólares estará dirigido a Equans, empresa encargada de mantenimiento del IPD, mejoramiento de iluminación y broadcasting, y alojamiento de familia y jueces.

Plan de sedes

En tanto a cuántas sedes serán preparadas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 se confirmó que se jugará en dos regiones (Lima e Ica) y cinco provincias (cuatro en Lima y una de Ica).

Asimismo, habrá ocho clústers (siete de competencia y una de no competencia), cinco recintos (Villa Deportiva Regional del Callao con tres sedes, Complejo Panamericano de la Costa Verde con cinco sedes, Villa Deportiva Nacional con siete sedes y tres de no competencia, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo con siete sedes y Completo Deportivo Villa El Salvador con cuatro sedes). En total, serán 43 sedes de competencia.

La Catedral de Lima se transformó en un espectáculo: el impresionante video mapping por Lima 2027. Foto: Panamsports

Transporte

Uno de los principales retos es poder organizar el transporte en una ciudad como Lima que al tráfico como su protagonista caótico. En tal sentido, se estableció que el carril panamericano operará 33 días desde el 10 de julio hasta el 11 de agosto del 2027.

Este carril buscará conectar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Villa Panamericana de Villa El Salvador, hospedajes satélites en Lima Sur, Ica y otrs hoteles. También deberá conectar la Villa Panamericana con las sedes de competencia. Contarán con seguridad policial.

En tal sentido, se ha establecido que habrá carriles exclusivos en las avenidas Pastor Sevilla, Pumacahua, Canadá, Panamericana Sur y Circunvalación. Mientras que habrá carriles preferenciales en Evitamiento, Línea Amarilla, avenida Morales Duárez, avenida Santa Rosa, Circuito de Playas, avenida Huaylas y avenida El Sol.

Reto de Lima 2027

Por su parte, Óscar Fernández, presidente del IPD, conversó en exclusiva con El Comercio sobre cuáles cree que serán las tareas a resolver para que Lima 2027 pueda ser incluso mejor que Lima 2019.

”Nosotros haremos lo mejor para que nuestro país esté muy bien representado. El legado y la infraestructura que se dejó es icónico porque no se visualizó a Lima 2019 como algo estático que acababa en ese año, sino que quedara infraestructura valiosa por el resto de años. Sin embargo, faltó que no se fortaleció el sistema deportivo nacional y ese tiene que ser la herencia de estos Juegos del 2027“, comentó Fernández.

”Entramos a este último año dándole la última fuerza a todas las áreas sensibles que nos preocupan. Ya el presidente de Panam Sports alertó por el transporte y lo tenemos que atender. Estamos buscando la mejor manera de buscar líneas junto a la ATU. También otros aspectos de seguridad, por ejemplo. La imagen del Perú está en juego y eso no se puede arriesgar”, agregó.

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