MMA: ‘Dinamita’ Vásquez enfrenta al brasileño ‘Pezao’ en el ICC de Iquitos

El peruano Daniel ‘Dinamita’ Vásquez protagonizará este sábado la pelea estelar del Iquitos Combat Championship (ICC) –evento de MMA de la región Loreto– contra el brasileño Elano ‘Pezao’ Andrade.

El combate ha sido pactado en peso wélter (77 kg) y es la primera ronda de un grand prix (GP) en el que está en juego el cinturón inaugural de la división.

‘Dinamita’, de 29 años, peleará por segunda vez en una semana. El viernes pasado, en el Inka FC, derrotó por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto. Su récord profesional ahora es de ocho triunfos y cinco derrotas.

En tanto, ‘Pezao’ Andrade debutó como profesional de las MMA en mayo pasado con una victoria por decisión unánime de los jueces sobre el venezolano Dennis Hernández (2–2).

En la pelea estelar del ICC, que celebrará su quinta edición, el peruano José ‘Kalzifer’ Ochoa se medirá contra el brasileño Neto ‘Bad Boy’ Castro en un duelo en peso mosca (57 kg).

Ochoa está invicto con tres victorias como profesional, todas ellas por nocaut (KO) o nocaut técnico (TKO). En mayo de este año, en Combate Américas, noqueó a Omar Torres en el segundo asalto. Su rival, en tanto, debutará en este evento.

Completan la cartelera estelar de ICC 5:

–Llyan Escalante vs. Sebastiao Calixto (Brasil)

–Andy Ríos vs. Heimo Carvalho (Brasil)

–Dennis Hernández (Venezuela) vs. Jairo Santiestaban

–Alfredo Crispín vs. Bartolomeu Pereira (Brasil)

–Andy Pezo vs. Sergio Reaño

–Christofer Valles vs. Julinho Reátegui