El peruano John Jairo ‘La Bala’ Quiñones enfrenta este viernes al brasileño Tiao Calixto por el cinturón interino de peso gallo (61 kg) de la organización peruana de artes marciales mixtas (MMA) 300 Sparta.

Inicialmente Calixto, de 33 años, debía enfrentar a Diego ‘Gallo Fino’ Villar, pero este sufrió una lesión que lo dejó fuera del duelo. Lo mismo sucedió con Daniel ‘Sóncora’ Marcos, quien iba a reemplazar a Villar.

Por ello, Quiñones –compañero de Villar y Marcos en el equipo Los Perros Sarnosos de Héctor Iberico– aceptó la pelea contra el atleta brasileño con pocas semanas de anticipación.

“Me siento preparado. Yo siempre estoy entrenando, no solo para las peleas. No me sorprende para nada haber aceptado este combate. Espero que mi rival esté bien preparado, porque vamos a dar una guerra”, dijo ‘La Bala’, de 22 años.

Quiñones y Calixto no solo tienen el mismo récord profesional, 6 triunfos y 2 derrotas, sino que llegan a este combate con rachas de cuatro victorias consecutivas.

El brasileño además ha derrotado a dos atletas peruanos en el evento ICC de Iquitos: a Llyan Escalante en julio del 2019 y a Vicente ‘Cemento’ Vargas en octubre del mismo año.

‘La Bala’, en tanto, llega de derrotar a Ángel Soto en octubre del año pasado. Además, tiene dos victorias sobre rivales extranjeros: el chileno Alfredo Muaiad y el venezolano Wladimir Carvajal, ambas en junio del 2019.

La pelea coestelar, pactada en 57 kg, de la velada la protagonizarán Wladimir Carvajal (2–2) y el peruano Albert ‘Piedrita’ Quiroz (4–2), quien vuelve a la jaula después de casi un año y medio de inactividad.

Además, Alejandra Pérez (1–1) se medirá contra Mavet Torres (0–1), representante de la ciudad de Abancay, en un desafío en 55.5 kg. La cartelera estelar del evento empezará con el combate entre Kevin Soriano (1–1) y Billy Chong (1–2) en 68 kg.

La edición 37 de 300 Sparta se celebrará en la ‘perrera’ de Breña, un local clave en la historia del MMA peruano. La velada empieza a las 9 p.m. y será transmitida en vivo desde este enlace.