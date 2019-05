MMA en Perú: Combate Américas celebra hoy histórico evento en Lima

Esta noche, desde las 8 p.m., se celebra en Lima el primer evento de la organización de artes marciales mixtas (MMA) Combate Américas en el Perú y Sudamérica. En la velada habrá 10 peleas, la mayoría de ellas entre atletas nacionales y rivales extranjeros.

En el duelo estelar del evento, pactado en peso ligero (70 kg), el peruano Gian Franco Cortez –invicto con cuatro triunfos como profesional– se medirá contra el mexicano Daniel Zellhuber, quien tiene un récord de 7–0.

“Tengo el deber de representar de la mejor manera al país. Estoy tranquilo, llevando mi plan de la pelea con calma, sé que todo va a salir bien porque me he preparado mucho”, dijo Cortez a El Comercio.

En la pelea coestelar, el atleta nacional Marlon Gonzales (14–4–2) enfrentará el chileno Pablo Villaseca (14–5). Este desafío entre dos participantes de la última Copa Combate fue pactado en 68 kg.

“Será lindo pelear frente a mi gente. La presión de la gente la voy a canalizar en emociones agradables, convertiré lo negativo en positivo para estar un paso adelante”, indicó Gonzales, conocido como ‘Deriko7’, a este Diario.

El evento se llevará a cabo en el complejo deportivo Manuel Bonilla de Miraflores.

Todas las peleas podrán verse en vivo a través de la página de Facebook de la compañía. El evento también será transmitido en vivo por CMD (canal 3 de Movistar TV).

Card oficial de Combate Américas en Lima:

Peleas estelares

–Gian Franco Cortez vs. Daniel Zellhuber (México) (peso ligero)

–Marlon Gonzales vs. Pablo Villaseca (Chile) (pactada en 68 kg)

Peleas preliminares

–Alitzel Mariscal (México) vs. Maria Paula Buzaglo (peso paja)

–Andrés Ayala (Colombia) vs. Renzo Méndez (peso gallo)

–Eduardo Torres (Chile) vs. Rodrigo Vera (peso gallo)

–Bruno Pereira (Brasil) vs. Kevin Moreyra (peso pluma)

–Vicente Vargas vs. Yuri Valenzuela (peso gallo)

–Jennifer González (Chile) vs. Dana Zighelboim Grau (pactada en 54,4 kg)

–David Martínez (México) vs. William Sánchez (peso gallo)

–José Alberto Ochoa vs. Omar Torres (peso mosca)