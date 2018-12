MMA en Perú: ‘Dinamita’ Vásquez enfrenta al venezolano Hernández en 300 Sparta

El peruano Daniel ‘Dinamita’ Vásquez regresa este jueves a las artes marciales mixtas (MMA) después de más de dos años de inactividad para enfrentar al venezolano Dennis ‘La Mákina’ Hernández en el combate estelar de 300 Sparta.

Vásquez dejó las competencias debido a una severa lesión al brazo izquierdo durante su combate contra el brasileño Víctor Romero en el 2016. Pero ahora, ya de vuelta buscará, una nueva victoria que le permita retomar su carrera.

‘Dinamita’ ha competido la mayor parte de su carrera en peso ligero (70 kg), pero este desafío ha sido pactado en un ‘catchweight’ en 82 kg. “Estoy seguro que daremos un gran espectáculo”, dijo el peruano.

Vásquez tiene un récord profesional de seis victorias –cuatro de ellas por nocaut o nocaut técnico–y cinco derrotas. Su oponente, en tanto, tiene tres triunfos profesionales y ninguna pelea perdida.

Por otro lado, Javier Ames y James Llontop protagonizarán el duelo coestelar de la velada, pactado en peso ligero. Además, John Jairo Quiñones se medirá contra Brian Camizán en un combate en peso mosca (57 kg).

El 300 Sparta se celebrará desde las 8 p.m. en el club Chiquián de Breña.

La cartelera la conforman:

Peleas estelares

–Daniel Vásquez (Perú) vs. Dennis Hernández (Venezuela)

–Javier Ames (Pitbull Martial Arts Center) vs. James Llontop (Knockstar Team)

–John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) vs. Brian Camizan (Team Rinox)

Peleas preliminares

–Vanessa Toribio (Los Perros Sarnosos) vs. Melissa Santos (BarranKO)

–Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) vs. Sthepano de la Vega (Attitude Fight Club)

–Cesar García (Team Rumble ) vs. Diego Delgado (Team Scorpion)

–Andre Shinaraua (Los Perros Sarnosos) vs. Erick Villano (40 Glock MMA)

–Freddy Huamán (Dragón Rojo) vs. Nehemías Cardebas (Escuela Novoa)

–Flavio Cervantes (Perrera Chalaca) vs. Jaime Sierra (Attitude FC)

–Rodrigo Rivoin (Flow Fight de Chimbote) vs. Jhosua Sifuentes (Team Fight Negro César)

–Abraham Sánchez (Team Rumble) vs. Piero Carbajal (Alat Dojode Chimbote)

–John Alejos (PMAC) vs. Kevin Estrada (independiente)