MMA en Perú: dos títulos en juego esta noche en 300 Sparta

Esta noche habrá dos títulos en juego en la edición 31 de 300 Sparta, compañía peruana de artes marciales mixtas (MMA). En el combate estelar, el peruano Daniel ‘Marcos’ Sóncora defenderá el cinturón de los 61 kilos contra el brasileño Genison Polar.

‘Sóncora’, de 26 años, está invicto en 11 peleas profesionales. Además, en el ránking del portal Tapology está considerado como el mejor atleta de su división en el país y el tercero en América Latina.

Este será el segundo combate de Marcos, del equipo Los Perros Sarnosos, en el año. En marco, en la edición 30 de 300 Sparta, venció a Roy ‘Inka’ Quispe por nocaut técnico (TKO) al final del segundo asalto en un duelo pactado en 66 kg.

En la pelea coestelar del evento, Joe ‘Tarzán’ San Martín, de Moyobamba, enfrentará a Fernando ‘Lobo Solitario’ Noriega por el vacante título de los 66 kg.

San Martín, de Los Perros Sarnosos, ha ganado sus dos últimos combates profesionales y ostenta un récord profesional de siete victorias y una derrota.

En tanto, Noriega, del equipo Black Dragons, tiene un récord de cinco triunfos y dos peleas perdidas. En su carrera amateur cosechó cuatro victorias y ninguna derrota.

Este desafío fue pactado originalmente en diciembre pasado, pero ‘Tarzán’ sufrió una lesión que obligó a 300 Sparta a postergarlo.

Completan la cartelera estelar los duelos entre:

–Jairo Santisteban vs. Piero Salazar

–Adrián Álvarez vs. David Parreño

–Luiggi Dapello vs. Zaid Rojas

–Diego Villar vs. Jordan Rodríguez

–Yuneysi Duben vs. María Iparraguirre