MMA en Perú: Giglio enfrenta a brasileño ‘Muita Luz’ en 300 Sparta

El invicto peruano Sergio ‘Cachorro’ Giglio buscará elevar a 12 su racha de victorias cuando enfrente este jueves (8 p.m.) al brasileño Antonio ‘Muita Luz’ Galvao en la pelea estelar del 300 Sparta 25, pactada a tres asaltos en peso pluma (145 libras o 65,77 kg).

Giglio, de 21 años, retorna al circuito profesional MMA después de diez meses. “He visto que [mi rival] es un peleador experimentado, con un estilo que se parece mucho al mío. Pero yo sigo entrenando lo mío, mi estilo sarnoso”, dijo.

El combate coestelar de la velada también será otro desafío entre el Perú y Brasil: Rodrigo ‘Gato Loco’ Vera, invicto con cinco victorias, afrontará su primer desafío internacional ante brasileño Marcos ‘Marquinho Guidoval’ Ribeiro. El duelo está pactado en peso gallo (135 libras o 61 kg).

Inicialmente, Vera iba a enfrentar al también peruano Gonzalo Vallejo, pero este sufrió una lesión que lo dejó fuera del evento. Pero a ‘Gato Loco’ no le incomoda el cambio: afirma que está entrenado y listo para enfrentar a quien sea.

En una de las peleas más atractivas del 300 Sparta 25, Víctor ‘Hiena’ Borda –conocido por su paso por el Arena Tour argentino– debutará en el Perú contra Jonathan ‘Pettis’ Cieza en un desafío en peso gallo.

Cartelera del 300 Sparta 25:​

Peleas estelares

–Sergio Giglio vs. Antonio Galvao (65,7 kg)

–Rodrigo Vera vs. Marcos Ribeiro (61 kg)

–Víctor Borda vs. Jonathan Cieza (61 kg)

–Miguel Martínez vs. Renzo Torres (66 kg)

–Diego Villar vs. Carlos Guado (63 kg)

Peleas preliminares

–Karla Sánchez vs. Yuneysi Duben (57 kg)

–Luis Vaca vs. Diego Llanos (72 kg)

– John Jairo Quiñonez vs. Oscar Carrión (57 kg)

–Alberth Salmavides vs. Armando Vigil (64 kg)

– Jean Pierre Quiroz vs. Dustin Noblecilla (61 kg)

–Oscar Ramos vs. Jean Espinoza (61 kg)

–Renzo Gomes vs. Luis Ccanto Aguilar (61 kg)

– Paulo Huanaquiri vs. José Ruiz (57 kg)

–Fredy Huamán vs. Stefano Alzamora (57 kg)