MMA en Perú: el Inka FC vuelve este miércoles en Breña

La organización de artes marciales mixtas (MMA) más tradicional del país, Inka FC, retorna este miércoles para su edición 28. En la velada habrá 17 combates, cinco de ellos profesionales en el Club Chiquián de Breña a partir de las 3 p.m.

La pelea estelar, pactada en 57 kg, la protagonizarán Jhonatan ‘Pettis’ Cieza, de la escuela Pitbull Martial Arts Center (PMAC) y John Jairo ‘La Bala’ Quiñones, de Los Perros Sarnosos de Breña.

Ambos competidores se enfrentaron el año pasado cuando eran amateurs, y el resultado fue empate. ‘Pettis’ buscará su primera victoria profesional, mientras que ‘La Bala’ hará su debut.

En el combate coestelar, acordado en 61 kg, Kevin Borjas (PMAC) buscará su segundo triunfo profesional contra Junior Chate (Team Bad Boy).

Además de peleas preliminares amateurs, en este evento habrá ocho combates prepreliminares. El objetivo es la promoción de semilleros en las escuelas y la búsqueda de nuevos talentos nacionales.

Las peleas serán transmitidas en vivo a través de la página oficial de Inka FC en Facebook.

Cartelera de Inka FC 28:

Peleas estelares

– Jhonatan Cieza (PMAC) vs. John Jairo Quiñónes (Los Perros Sarnosos)

– Kevin Borjas (PMAC) vs. Junior Chate (Team Bad Boys)

– Álex Vinces (Los Perros Sarnosos) vs. David Parreño (Team Chankas)

– Jhon Alejo (PMAC) vs. David Zamora (Team Mamut)

– Luis Ángel Maza (Fight Zone Ventanilla) vs. Juzeppy lojas (Samurái)

– Ricardo Paico (PMAC) vs. James Llontop (Knockstar)

– Alfredo Crispín (DTC) vs. Abel Chumpitaz (Samurái)

Peleas preliminares

– Francesco Molinari (Linian Martial Arts) vs. Stephano de la Vega (Attitude)

– Jorge Icomena (Fight Zone Ventanilla) vs. Fernando Amoretti (SSF Corner/Monkey Jiu–Jitsu)

– Jorge Sandoval (Samurái) vs. Paolo Vaccaro (Dinamita Fight Team)

– Miguel Caqui (PMAC) vs. Jesus Paino Lopez (Maretazo)

– Jenix Delgado (PMAC) vs. Renzo Gomez (Linian Martial Arts)

– Luiyi Polanco (PMAC) vs. Wiley Rengifo (Team Mamut)

– Sebastian Obando (El Templo) vs Roberto Acosta (Peru Fight Academy)