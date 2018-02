Por primera vez en su carrera, Luis Ángel de la Puente peleará por un campeonato de artes marciales mixtas (MMA). El camino no ha sido sencillo: ha obtenido reñidos triunfos, ha sufrido dolorosas derrotas y ha remado –de a pocos– en busca de una oportunidad. Y llegó la hora.

De la Puente, de 31 años, comenzó en las MMA de la forma en la que nadie quiere comenzar: con una derrota. “Fue un broncón [contra Jeremy Acosta]. Y desde ese momento nuca he dejado de respirar MMA. Desde ahí he seguido entrenando sin parar”, recuerda.

Cuenta también que entonces, allá por el 2014, pesaba más de 80 kg, pero que gracias a los consejos de su maestro Takeshi Nakamura, líder del equipo Contacto Livre, aprendió a manejar su peso. “Bajé a 70 kg, a 61 kg y ahora también me ves compitiendo en 57 kg”, agrega.

De la Puente viajó el año pasado a Brasil para entrenar durante tres meses. Espera retornar a más tardar en octubre próximo. (Foto: Alonso Chero/El Comercio) De la Puente viajó el año pasado a Brasil para entrenar durante tres meses. Espera retornar a más tardar en octubre próximo. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

De la Puente define su estilo de pelea en dos palabras: presión constante. “Yo entreno ahora mucho en el parado [golpes]. Todos saben que me gusta mucho luchar, pero también trabajo el ‘clinch’ [cuerpo a cuerpo] y el ‘ground and pound’ [golpeo en el piso]. Si no lo hago, corro el riesgo de que la pelea llegue a una situación que no he entrenado”, comenta.

–En la mira–

El miércoles 21 en el Rosedal de Surco, Luis Ángel –seis triunfos, cuatro derrotas en MMA– enfrentará por el cinturón de peso mosca (57 kg) del Fusion Fighting Championship (FFC) a Andrés Luna, peleador ecuatoriano invicto en cuatro combates profesionales.

En la previa hubo comentarios de ambas partes y de diverso calibre. “Creo que hablan porque tienen boca, no de algo que sea verdad. La verdad, no quiero darle color. Para mí, él no merece disputar el cinturón. No diré más: no se lo merece. Pero ese día yo saldré a hacer mi trabajo”, dispara De la Puente.

De la Puente espera competir en peso mosca, pero está abierto a la posibilidad de seguir en la división gallo. (Foto: Alonso Chero/El Comercio) De la Puente espera competir en peso mosca, pero está abierto a la posibilidad de seguir en la división gallo. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Asegura también que ya tiene un plan diseñado para enfrentar a Luna. “Él hasta ahora no ha peleado contra nadie como yo, que lo va a ir a presionar y a golpear. Yo he tenido peleas muy duras, no he peleado con primerizos. Y con todo respeto, para mí él es un primerizo”, acota.

A partir de ahora, relata Luis Ángel, su objetivo principal es competir en peso mosca, pero también está dispuesto a seguir peleando en la división gallo (61 kg), en la que ha hecho la mayor parte de su carrera.

“Yo quiero tener peleas duras para mejorar y darme a conocer en el mundo. Me gustaría pelear en México, por ejemplo, o buscar oportunidades en Estados Unidos. Quiero dejar bien en alto el nombre del Perú”, concluye.

LEE TAMBIÉN...