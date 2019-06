MMA en Perú: Quiñones enfrenta al chileno Muaiad por el título de 300 Sparta

El peruano John Jairo ‘La Bala’ Quiñones disputará este sábado el cinturón de peso mosca (57 kg) de la organización peruana de artes marciales mixtas (MMA) 300 Sparta contra el chileno Alfredo Muaiad.

Quiñones, de 21 años, va en busca de su cuarta victoria como profesional de las MMA. A inicios de este mes –en su último combate–, el peruano venció por nocaut técnico (TKO) al venezolano Wladimir Carvajal.

El récord profesional de ‘La Bala’, del equipo de Los Perros Sarnosos, es de tres triunfos y dos derrotas.

En tanto, Muaiad, de 30 años, está invicto con tres victorias. Desde su debut, el año pasado, terminó todas sus peleas por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto.

El chileno inicialmente debía enfrentar al peruano Jerry Tolentino (7–7–1), pero este sufrió una lesión que lo dejó fuera de la pelea, informó la organización de 300 Sparta a El Comercio.

Duben (izq.) y Torres (der.) se enfrentan por segunda vez en el año. El primer duelo fue declarado No Contest. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Por otro lado, en la pelea coestelar de la velada, la peruana Mavet Torres (0–0) se medirá por segunda vez contra la venezolana Yuneisy Duben (1–0), esta vez por el título femenino de peso mosca de la organización.

La primera vez que se enfrentaron, en febrero pasado, el combate fue declarado No Contest (NC) al inicio del tercer asalto. Hasta ese momento, el duelo era reñido.

La edición 32 de 300 Sparta se celebrará este sábado desde las 8 p.m. en el club Chiquián de Breña. El card lo completan las peleas entre:

Peleas estelares

–John Jairo Quiñones vs. Alfredo Muaiad (Chile)

–Yuneisy Duben (Venezuela) vs. Mavet Torres

–Milko Tucto vs. Bequembawuer Sánchez

–Fredy Masabo (Cuba) vs. José García

–Piero Salazar vs. Samir Palacios

–Diego Villar vs. Humberto Barrionuevo

Peleas preliminares

​–Paolo Vaccaro vs. Junior Hernández

–Joel Oblitas vs. Edgar Velásquez

–Francisco Díaz vs. Joaquín Fernández

–Oscar Carrión vs. Jeffrey Saldarriaga

–Raúl Pacheco vs. Cristopher Ruiz

–Paulo Huanaquiri vs. Ángel Castro