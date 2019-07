MMA en Perú: el ‘Rayo’ Quezada pelea por título de Inka FC contra brasileño Victorino

El peleador peruano de artes marciales mixtas (MMA) Luigui ‘Rayo’ Quezada peleará este viernes por el campeonato de peso gallo (61 kg) de la organización Inka FC. Su oponente será el brasileño Gabriel Victorino.

El ‘Rayo’, atleta que nació y entrena en Trujillo (al norte de Lima), está invicto en siete peleas profesionales de MMA –una en lo que va del año– y buscará en esta ocasión su primer título. Él representanta al equipo Cyclops Fight Team (CFT) de Héctor Arévalo.

Su oponente, en tanto, suma seis triunfos y dos derrotas como competidor. El brasileño de 22 años además ha ganado sus dos últimas peleas, ambas el año pasado.

“He estado entrenando muy fuerte, será una pelea muy buena. Ganar este cinturón, en mi primera disputa, será un gran logro para mi carrera. […] Sé que daremos un gran show”, dijo Quezada, también de 22 años.

En el duelo coestelar de la velada, pactado en peso wélter (77 kg), el peruano Daniel ‘Dinamita’ Vásquez, del equipo Los Perros Sarnosos, se medirá contra el venezolano Yonathan ‘El Titán’ Márquez, de Pitbull Martial Arts Center (PMAC).

‘Dinamita’, de 29 años, tiene un récord profesional de siete triunfos –cinco de ellos por nocaut (KO) o nocaut técnico (TKO)– y cinco derrotas en su carrera. Y el ‘Titán’, dos victorias y dos peleas perdidas.

El evento se celebrará desde las 9 p.m. en el club Chiquián en Breña.

Card completo de Inka FC 32:

Peleas estelares

–Luigui Quezada vs. Gabriel Victorino (Brasil) por el campeonato de peso gallo (61 kg)

–Daniel Vásquez vs. Yonathan Márquez (Venezuela) (peso wélter)

–Jhon Alejo vs. Marvin Pérez (Venezuela) (peso gallo)

–Jhonatan Cieza vs. Iván Molnar (peso gallo)

–Kevin Borjas vs. Jorge Icomena (peso gallo)

–Bruno Rodríguez vs. Gerson Verte (Venezuela) (peso wélter)

Peleas preliminares

– Regina Casana vs. Yuneisy Duben (peso mosca)

–Alejandra Fernández vs Luz. Huarcaya (54 kg)

–Mariana Soria vs. Terry Quispe (54 kg)

–Sebastián Nori vs, Brayan Montalvo (peso gallo)

–Luis Maza vs. Jorge Manrique (peso pluma)

–Jhair Paz vs. Cristian Olano (peso mosca)

–Jorge Luis Gabriel vs. Sebastián Salazar (54.5 kg)

–Franco Ortega vs. Renzo Gomez (56 kg)

–Jair Pérez vs. José Paz (68 kg)