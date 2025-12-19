MMA: rival ruso del peruano Jesús Pinedo fue suspendido un año por dopaje y pierde título de PFL que disputaron

El peleador ruso Movlid Khaybulaev, quien derrotó al peruano Jesús Pinedo en la final del Torneo Mundial 2025 de la promotora de artes marciales mixtas PFL el pasado 1 de agosto, fue suspendido por un año debido a que dio positivo a una prueba de dopaje.

En un comunicado oficial, PFL informó que por ese motivo, Khaybulaev “pierde la condición de campeón” del certamen, “el cinturón y todas las bonificaciones” asociadas a este. Este año, el premio del torneo fue de US$500.000.

Khaybulaev, de 35 años, aceptó la sanción impuesta por el dopaje. La muestra de sangre fue tomada el mismo día de su pelea contra Pinedo. (Foto: PFL)

En tanto, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés) precisó que la muestra de sangre a Khaybulaev, de 35 años, fue tomada el 1 de agosto, el mismo día de la pelea contra el peruano.

Además, la sanción de un año empieza a contarse desde ese día. USADA añadió que el peleador ruso, integrante del equipo del excampeón de UFC Khabib Nurmagomedov, aceptó el castigo impuesto.

Se trata de la máxima sanción impuesta por este tipo de faltas. “El período de inelegibilidad [para pelear] por el uso de una sustancia prohibida es de seis meses, pero puede incrementarse a un año bajo ciertas circunstancias”, destacó la agencia estadounidense.

Añadió que Khaybulaev recibió la máxima sanción, debido a “la naturaleza de la sustancia consumida y el momento en el que dio positivo a la prueba”; es decir, durante un torneo en el que estaba en juego un título mundial.

La sustancia hallada en la sangre del ruso es la hormona eritropoyetina (EPO), la cual está prohibida en el deporte porque “se ha demostrado que aumenta parámetros de rendimiento, como el consumo máximo de oxígeno y el tiempo hasta el agotamiento, razón por la cual se abusa comúnmente de ella en los deportes de resistencia”.

Esta mañana, El Comercio consultó a PFL si el resultado del combate será cambiado y si Pinedo recibirá algún tipo de compensación, pero la empresa respondió que por el momento, toda la información oficial es la del comunicado compartido en sus redes sociales.

Por otro lado, Iván Iberico, entrenador de Pinedo, aseveró en sus redes sociales que “estamos muy incómodos y decepcionados” con lo ocurrido. “Estamos esperando el cambio del resultado a ganador. No vamos a hacer un No Contest [pelea sin resultado], no es justo para ningún atleta del mundo”, cuestionó.

Jesús Pinedo (25-7-1) fue campeón del Torneo Mundial 2023 de PFL, mientras que Movlid Khaybulaev (24-0-1) había obtenido el mismo título en el 2021.