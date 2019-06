Salah y sus penales: uno histórico en Egipto y otro que lo redime en Champions

En Nagrig, la ciudad donde nació- a 130 kilómetros de El Cairo-, Mohamed Salah tiene su nombre grabado en los corazones de cada poblador. No solo porque los representa sino también porque los apoya. El futbolista dona mensualmente 3.500 euros para ayudar a las familias más pobres y donde ha construido un hospital y una escuela.

En Egipto, el atacante bien podría haber sido elegido como presidente en las elecciones del 2018. Logró un millón de los votos sin ser candidato siquiera. Es que 'Mo' consiguió lo que el país futbolero esperaba por mucho tiempo: regresar al Mundial luego de 28 años.



Salah fue el encargado de patear el penal con el que Egipto venció a Congo para lograr el cupo mundialista. Y lo marcó en el minuto 94 de juego y así desató la euforia de su país. Son los doce pasos más gloriosos que ha dado Salah en su vida como futbolista -aunque también marcó dos tantos en Rusia 2018, uno de penal ante Rusia y otro ante Arabia-.

Así se narró el penal con el que Salah le dio la clasificación al Mundial de Rusia 2018. (Video: YouTube)

Igual de fuerte le pegó este sábado en el Wanda Metropolitano para abrir el camino de la victoria al Liverpool ante el Tottenham y así conquistar la Champions League.



Si con Egipto fue en el último minuto, con los 'Reds' marcó apenas iniciado el encuentro. Bombazo casi al medio y a celebrar con esa hinchada que nunca deja de entonar "you'll never walk alone" (Nunca caminarás solo), porque esos doce pasos lo dieron todos juntos.



Porque Salah cargaba la frustración de no estar todo el partido de la final del año pasado ante el Real Madrid. La lesión en el hombro que le provocó Sergio Ramos se lo privó.

Por eso, celebra Salah. Porque se ha liberado de esa mochila pesada y de paso también se la ha quitado a su técnico Jürgen Klopp. El alemán por fin pudo celebrar una Champions League.



Klopp había perdido las dos finales anteriores que disputó. En el 2013 con el Borussia Dortmund ante el Bayern Munich y la temporada pasada con el Liverpool ante el Real Madrid.



La fama de perdedor pesaba sobre Klopp, pero su buen trabajo y el acertado disparo de Salah lo ha liberado también.