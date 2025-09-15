El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de atletismo de Tokio este lunes al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).

Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis se abrazó efusivamente con Karalis antes de correr por el estadio e ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.

El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.

Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero en 2020.

ARMAND DUPLANTIS 🇸🇪, RÉCORD MUNDIAL UNA VEZ MÁS



Mondo registró 6.30 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio. Es su 14° récord mundial. En todos se superó... a sí mismo! El sueco ya es uno de los mejores deportistas de la historia. Leyenda viviente. pic.twitter.com/4MbDG3TNqp — VSports Team (@VSportsTM) September 15, 2025

