El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de atletismo de Tokio este lunes al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.
La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).
MIRA | El bailecito de Lúcar a lo Barcos y un récord que acerca a Alianza al ‘bi’: lo que no se vio del épico 2-1 a la ‘U’ con dos ‘joyas’ en Campo Mar
Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis se abrazó efusivamente con Karalis antes de correr por el estadio e ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.
El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.
Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero en 2020.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC