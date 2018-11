Monterrey vs. Atlas EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: juegan por la fecha 17 del Apertura de Liga MX

Monterrey vs. Atlas EN VIVO ONLINE: juegan por la fecha 17 del Apertura de Liga MX en el BBVA Bancomer, este sábado 24 de noviembre, desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y 9:06 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

Monterrey, ya clasificado a la liguilla final por el título, cerrará su participación en la fase regular, en casa, contra el eliminado Atlas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que cerrará la jornada sabatina del fútbol mexicano.

Monterrey vs. Atlas: horarios del partido



Ecuador - 10:06 p.m.

Perú - 10:06 p.m.

Colombia - 10:06 p.m.

México - 9:06 p.m.

Bolivia - 11:06 p.m.

Chile - 12:06 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Argentina - 12:06 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Uruguay - 12:06 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Paraguay - 12:06 a.m. (domingo 25 de noviembre)

España - 4:06 a.m. (domingo 25 de noviembre)

Monterrey de todos modos buscará la victoria para avanzar en el puesto más alto que pueda. Por ahora, los 'Rayados' están en la quinta posición, con 27 puntos, seis menos que el líder Cruz Azul.

"Estamos ilusionados por querer conseguir el torneo y para eso primero debemos jugar con Atlas, para escalar una posición y tener una ventaja deportiva", afirmó en la previa el entrenador de Monterrey, Diego Alonso.

Atlas ha sumado 6 de los 11 puntos que tiene actualmente, en los últimos cuatro cotejos, con un victoria y tres empates consecutivos. Los 'Zorros', a lo único que aspiran, es a no quedar en el último casillero, que le pertenece a Veracruz (18° con 10 unidades).