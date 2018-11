Monterrey vs. Necaxa EN VIVO: chocan este sábado (9:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Televisa) en el Estadio Victoria de Aguascalientes por la fecha 16° de la reñida Liga MX de México.

Aguascalientes recibirá el duelo entre Monterrey y Necaxa, que cerrará la actividad del día en el torneo azteca. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por Liga MX.

Monterrey vs. Necaxa: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Monterrey está cerca de asegurar un cupo a la liguilla final por el título. Los 'Rayados', con 26 puntos en el sexto puesto, se encontrarán a nada de conseguir su objetivo si derrotan a Necaxa a domicilio.

"Es una visita que puede ser complicada y va a depender también del planteamiento que nosotros podamos hacer, de cómo juguemos. Jugamos con un equipo que se está jugando el orgullo y que va a querer terminar bien ante su afición y nosotros debemos de marcar la presencia de un equipo que está peleando por poder entrar en liguilla y que quiere pelear por el título", manifestó el entrenador de Monterrey, Diego Alonso, en la previa.

Necaxa tratará de despedirse de la mejor forma ante su gente, teniendo en cuenta que ya no pelean por un puesto entre los ocho mejores de la fase regular. Los 'Rayos' deambulan en la decimosexta posición, con 13 unidades.