Morelia vs. Potros AUEM EN VIVO ONLINE vía A&M: juegan por la fecha 1 de la Copa MX | EN DIRECTO Morelia vs. Potros juegan por la Copa MX (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía A&M) por la fecha 1 del Grupo 6. Se espera que Irven Ávila sea titular. Edison Flores y Ray Sandoval no fueron convocados

Morelia vs. Potros: se miden por la primera fecha de la Copa MX. | Foto: EFE