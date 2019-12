Con un doblete del brasileño Willian (12 y 45+4), el Chelsea se impuso 2 a 0 en el derbi londinense al Tottenham y se afianzó en la cuarta plaza de la clasificación de la Premier League, que da acceso a jugar la próxima Champions League. El duelo tuvo un momento trascendental cuando el árbitro expulsó a Son Heung-Min luego de una agresión, verificada por el VAR, contra Antonio Rüdiger.

Tras la derrota, el estratega portugués José Mourinho habló en conferencia de prensa. El ex técnico del Chelsea y Manchester United se refirió al empleo del VAR por parte del árbitro Anthony Taylor. 'The Special One’ tuvo fuertes declaraciones en contra de la manera en cómo se utilizó la tecnología.

“Para mí no es roja. El protocolo original es para el penal. Un error claro y obvio”, comenzó explicando José Mourinho. El estratega de 56 años continuó con su alocución: “en esa jugada entre Son y Rudiger que no es un error obvio, creo que el error del árbitro fue no amonestar a Rudiger. La manera en la que cayó sobre Son, eso es un error claro. Pero el VAR sólo analizó la situación de Son, que para mi no lo es”, cuestionó el técnico del Tottenham Hotspur.

“Eso no es el VAR. Para mi estuvo muy mal. Básicamente mata el juego”, dijo Mourinho

Esta caída significó la segunda derrota en la Premier League de José Mourinho desde que se hizo cargo de Tottenham a finales de noviembre y por ende deja a los 'Spurs’, a seis puntos del Chelsea.

Los ‘Spurs’, al menos, se mantienen por delante del Manchester United (8º a un punto), que este domingo sufrió una derrota sonrojante en casa del colista Watford (2-0), a pesar del regreso a los terrenos de juego del centrocampista francés Paul Pogba, que había causado baja por lesión las últimas semanas.