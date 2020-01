El Tottenham, del estratega portugués José Mourinho, sigue echando de menos a sus jugadores lesionados. No ha marcado en la Premier League desde la lesión de su estrella, Harry Kane, el día de Año Nuevo en un duelo ante el Southampton.

“He prometido que no hablaré de los muchachos que no están aquí”, declaró el entrenador José Mourinho. “Pero ya saben cómo de importantes son”, sentenció, considerando que un partido como el de este sábado es en el que “necesitas un goleador, un jugador que huela los goles”.

Mourinho: "No hemos ganado por un milímetro"

Los ‘Spurs’ se acercan sin embargo a ocho puntos de la zona de la Champions League, que marca el Chelsea, que perdió 1-0 en Newcastle (12º), con un tanto en el descuento final de Jamaal Lascelles.

También está en una situación delicada el Arsenal (10º) de Mikel Arteta, que empató 1-1 en casa contra el Sheffield United (7º) y está dos puntos por detrás del Tottenham.