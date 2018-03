Los peleadores peruanos de muay thai Fiorella Conroy y Piero Pineda competirán en el campeonato de la World Muay Federation (WMF), a celebrarse en Tailandia desde este domingo 11 de marzo.

En el torneo participarán atletas de más de 17 países de todo el mundo. Conroy, de 26 años, competirá en la categoría de 54 kg; mientras que Pineda, de 15 años, peleará en 60 kg.

Conroy, de 26 años, competirá en la categoría de los 54 kg. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Fiorella empezó a prepararse para este torneo en diciembre, después de haberse enfocado en el boxeo durante el 2017. En esa disciplina incluso peleó en los Juegos Bolivarianos.

“Yo tenía claro que después de ese campeonato iba a volver al muay thai, que es mi deporte. Fue una experiencia que me sirvió para aprender y para cumplir el objetivo trazado [los Bolivarianos]”, comenta.

Conroy es campeona de la organización peruana de muay thai Warriors Perú. En su caso, recibió una invitación de la WMF para participar en el campeonato.

“Estoy muy emocionada por la oportunidad. Siempre he querido ir a Tailandia. Yo me dedico solo al deporte y, por eso, no es tan sencillo viajar siempre”, agregó Fiorella.

Pineda entrena muay thai desde hace dos años. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Piero entrena muay thai desde hace dos años. En ese período ha ganado 17 combates y ha perdido solo uno. “Mi primera pelea fue cuando tenía solo dos meses de entrenamiento”, cuenta.

La clasificación al campeonato de la WMF la obtuvo debido a que el año pasado ganó la medalla de oro en el torneo panamericano del Pan American Muay Championship (PAMC).

Piero comenzó asistiendo a clases gratuitas que la academia Barranko, de Guillermo Cóndor, ofrecía los sábados. Al poco tiempo, sin embargo, entrenar se volvió parte de su día a día.

Para Pineda, viajar a Tailandia –la meca del muay thai– es un sueño que hace poco tiempo ni siquiera se imaginaba cumplir. Ahora espera seguir viajando para hacer lo que más le gusta: pelear.

