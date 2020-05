La International Federation of Muaythai Associations (IFMA) informó este martes 26 que este año celebrará campeonatos mundiales de muaythai en cuatro modalidades a través de plataformas virtuales, debido al coronavirus.

La IFMA espera la participación de unos 40.000 atletas de 140 países en los eventos, que durarán unos cuatro meses. Los competidores podrán participar desde sus casas utilizando un teléfono celular con conexión a Internet.

En algunos casos, para las fases clasificatorias se utilizarán videos previamente grabados. En otros, todas las rondas serán en vivo. Además, se abrirán categorías juveniles, de adultos y másters, de acuerdo a cada modalidad.

“[Los deportistas] tendrán la oportunidad de competir por campeonatos mundiales sin la necesidad de un pasaporte, una visa o una bolsa de viaje. Este es un evento sin fronteras que conecta a equipos de todo el mundo”, indicó la organización en un comunicado oficial.

Las modalidades son:

Wai kru : el ritual que ejecutan los peleadores antes de enfrentarse. Los participantes deberán vestir un atuendo especial y serán evaluados de acuerdo a cómo realicen diferentes posturas

Shadow box (boxeo de sombra) : consiste en lanzar golpes al aire para demostrar la habilidad y técnica del atleta, tanto en defensa como en ataque

Max fit : se trata de una rutina intensa de ejercicios enfocados en el muaythai con el fin de que los peleadores demuestren su potencia, fuerza y resistencia

Aero fit: esta es una modalidad por equipos en la que se debe realizar una coreografía. También deben vestirse con trajes especiales

Por otro lado, la IFMA compartió un documento con las bases y reglamentos para estos campeonatos. Por ejemplo, se penalizará a los atletas cuyos videos duren más del tiempo adecuado o tengan la cámara en una posición inadecuada.

La IFMA precisó de qué modo deben grabarse los videos.

Presencia peruana

El entrenador de la selección peruana de muaythai, Rodrigo Jorquera, dijo a El Comercio que nuestro país participará en las competencias. “Vamos a convocar a un equipo para cubrir la mayor cantidad de categorías. Debemos trabajar adaptándonos a estos nuevos reglamentos”, señaló.

Jorquera consideró interesante el rumbo que IFMA ha tomado para los campeonatos mundiales. “Estábamos acostumbrados a ver el muaythai solo como un deporte de pelea, pero aquí se está rescatando el lado artístico y sus verdaderas raíces”, enfatizó.

Rodrigo Jorquera es entrenador de la selección peruana de muaythai. Ve con optimismo el nuevo formato de competencias mundiales. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

El entrenador peruano anotó que en torneos de este tipo se requieren, más que peleadores, verdaderos artistas marciales que puedan demostrar técnica depurada, óptimo estado físico y movimientos estéticos.

“Nosotros no hemos parado de trabajar, pero no hay apuro en juntar al equipo [físicamente] para entrenar. Eso sería un riesgo para los deportistas y no hay necesidad de hacerlo. Lo que se viene es un desafío, algo nuevo y vamos a adaptarnos”, concluyó.

Este año, entre el 15 y el 22 de marzo, el balneario de Punta Hermosa iba a ser sede del Campeonato Panamericano de Muaythai de la IFMA, pero la pandemia obligó a postergarlo.

El panamericano de Lima era clasificatorio para los World Games (WG) del 2021 en Alabama, Estados Unidos, en los que se esperaba la participación de atletas de más de 100 países en 30 deportes.