Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¡Faltan 15 días para el Mundial 2026!
Pero no es la única candidata a ganar la Copa del Mundo. Hay selecciones como Francia y España que también llegan a este Mundial 2026 con reales opciones de destronar a Argentina.
Argentina es la vigente campeona del mundo y defenderá su título en este certamen. Con Messi de capitán y principal referente, buscará repetir lo hecho cuatro años atrás, cuando se impusieron en la final ante Francia y conquistaron su tercera copa.
Hoy estamos exactamente a 15 días para el inicio del Mundial 2026, donde 48 selecciones compeitirán por alzar la Copa del Mundo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de las novedades y últimas noticias sobre el Mundial 2026.
Brasil, Alemania e Inglaterra también aparecen en esta lista, aunque no están en su mejor momento. ¿Qué otra selección podría ser candidata al título del Mundial 2026?