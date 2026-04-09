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Kevin Ortega al Mundial 2026: FIFA eligió al árbitro peruano como juez principal en la Copa del Mundo. (Foto: Agencias)
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Por Redacción EC

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