El Mundial 2026 se acerca y la FIFA escogió a los árbitros que serán parte de la máxima fiesta del fútbol. Y aquí hay presencia peruana: Kevin Ortega fue elegido como juez principal y estará presente en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo a la lista oficial, Ortega integra el grupo de árbitros principales que dirigirán en el Mundial 2026. Pero no estará solo, porque Michael Orué también fue designado como juez asistente y lo acompañará en la cita mundialista.

Ambos árbitros también estuvieron presentes en la Copa del Mundo Qatar 2022. En aquella ocasión, fueron elegidos junto al asistente Jesús Sánchez, quien en esta ocasión se quedó fuera de la nueva nómina de la FIFA para la edición del 2026.

Ortega no dirigió un partido en Qatar 2022, pero sí apareció como cuarto árbitro. Ahora, tiene la oportunidad de dirigir un compromiso oficial del Mundial 2026 y convertirse en el primero en hacerlo en 28 años. El último en lograrlo fue Alberto Tejada, quien dirigió el Francia 98.

Árbitros de Conmebol para el Mundial

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina); Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil); Cristian Garay (Chile); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

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