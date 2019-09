Mundial de básquet: ¿Por qué Estados Unidos fue sin sus grandes figuras de la NBA?

Mientras Stephen Curry se divierte jugando en los suburbios de Oakland, Kemba Walker intenta ser la figura de Estados Unidos en la lejana China, sin éxito. Mientras LeBron James disfruta de programas cómicos en su gigantesca televisión, Harrison Barnes busca ante Francia ser el líder, pero no. La derrota por 89-79 antes lo galos condenó a la 'poderosa' Estados Unidos a quedar fuera de la lucha por el título del Mundial de Básquet.

Sí, el siempre favorito Estados Unidos jugará por los puestos entre el quinto y el octavo, mientras ve cómo Argentina, Francia, España y Australia continúan con su sueño mundial.



Estados Unidos pagó caro ir al mundial sin sus grandes figuras de la NBA. Argentina llevó a Campazzo, del Real Madrid, y a un Luis Scola de 39 años, para ser competitivo, y está en semifinales. Los estadounidenses llevaron a su tercera línea de la NBA y se despidieron del título en cuartos de final.



Según el estadístico Míster Chip, esta es la décima derrota de Estados Unidos teniendo a jugadores de la NBA entre sus filas. Han disputado 203 encuentros y cayeron en 2 amistosos y en 8 partidos oficiales.



Además, solo en partido oficiales, Estados Unidos llevaba 58 victorias consecutivas, registro que quedó cortado esta mañana en China.

203 partidos de USA 🇺🇸 con jugadores NBA y este es el balance:



👉 Amistosos: 54-2

👉 NO Amistosos: 139-8



TOTAL: 193 victorias y 10 derrotas.



Las 10 derrotas...



🇦🇷 80-87

🇷🇸 78-81

🇪🇸 76-81

🇮🇹 78-95*

🇵🇷 73-92

🇱🇹 90-94

🇦🇷 81-89

🇬🇷 95-101

🇦🇺 94-98*

🇫🇷 79-89



[*] partido amistoso. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 11, 2019



En la lista de Estados Unidos no estaban los grandes como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Duran, tampoco otros que habían renunciado como James Harden y Eric Gordon (Houston), Anthony Davis (Lakers), Kyle Lowry (Toronto), Damian Lillard y CJ McCollum (Portland), Bradley Beal (Washington), Kevin Love (Cleveland), Paul Millsap (Denver) y Andre Drummond (Detroit), entre otros, según detalla un informe del portal argentino "La Nación".



La ola de renuncias afectó al equipo de Gregg Popovich. Y no solo de las figuras llamadas a liderar a este equipo, sino también de jóvenes valores que iban a ser su reemplazo.



De una lista inicial de 20 jugadores, 18 no acudieron al Mundial, por lesiones y la mayoría por renuncias. Haden, Davis, Lillard, Williamson, DeRozan, Love ni siquiera estuvieron en algún entrenamiento. Mientras, nombres como Kyle Lowry, P.J. Tucker, Lyle Kuzmna quedaron fuera por lesión.

Jugador ausente Razón James Harden Renuncia Damian Lillard Renuncia Anthony Davis Renuncia Zion Williamson Renuncia J.J. Redick Renuncia DeMar DeRozan Renuncia C.J. McCollum Renuncia Andre Drummond Renuncia Kevin Love Renuncia Tobias Harris Renuncia Kyle Lowry Lesión Eric Gordon Renuncia Marvin Bagley Renuncia Bradley Beal Renuncia P.J. Tucker Lesión De'Aaron Fox Renuncia Julius Randle Renuncia Kyle Kuzma Lesión

El principal motivo de ausencia se debe al calendario. El Mundial termina el 15 de setiembre, solo dos semanas antes de que comiencen los amistosos de pretemporada de la NBA, como se explicó en una nota anterior publicada en Elcomercio.pe



¿Por qué el 'Dream Team' no es favorito en el Mundial de Básquet China 2019?



Paradójicamente, Estados Unidos cayó ante una Francia que tiene a muchos jugadores de la NBA: Frank Ntilikina (New York) y Elie Okobo (Phoenix), el escolta Evan Fournier (Orlando), el alero Nicolas Batum (Charlotte) y los pivotes Vincent Poirier (Boston) y Rudy Gobert (Utah). Ellos se complementan con Nando de Colo del Fenerbahce turco.



El Estados Unidos campeón del Mundial de España 2014 tenía entre sus filas de doce convocados a Stephen Curry, Klay Thompson, Kyrie Irving y James Harden, autenticas figuras de la NBA. Hoy, sin ellos, quedó en el camino, dos escalones antes de la lucha por el título.