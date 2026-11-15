El Team Perú vivió una jornada de grandes emociones en los ISA World Surfing Games 2026. La selección nacional consiguió un resultado extraordinario en la rama masculina, con Miguel Tudela y Lucca Mesinas clasificados a la final del evento principal. En damas, en cambio, sufrió las eliminaciones de Sol Aguirre y Daniella Rosas. Catalina Zariquiey será la única representante peruana que continuará en competencia este domingo, después de ganar su manga de repechaje.

La imagen del día tuvo como protagonistas a Tudela y Mesinas. Ambos compartieron la sexta ronda del evento principal y firmaron un histórico 1-2 frente a rivales de primer nivel. Tudela ganó la manga con una actuación sobresaliente, respaldada por una ola de 9,57 puntos, mientras que Mesinas aseguró el segundo lugar. El colombiano Romeo Chávez terminó tercero. Los dos peruanos consiguieron así el pase a la final de esta llave.

El siguiente desafío será todavía mayor. Tudela y Mesinas se enfrentarán hoy al alemán Hans Odriozola y al italiano Leonardo Fioravanti en la final del evento principal. Ganar esa manga les permitirá acceder directamente a la gran final, donde se repartirán las medallas. Si no consiguen imponerse, todavía tendrán una oportunidad de alcanzar esa instancia por el repechaje. Perú tiene a dos representantes en una posición privilegiada para luchar por el título mundial.

El triunfo de Tudela tuvo una nota especialmente alta. El tablista de Punta Hermosa volvió a demostrar su conocimiento de las condiciones de Punta Rocas y su capacidad para competir bajo presión. Mesinas, por su parte, aportó la regularidad necesaria para completar el doblete peruano.

El resultado también repercute directamente en la clasificación colectiva masculina. Según DUKE, Perú consiguió una ventaja cercana a los 400 puntos sobre sus perseguidores en la lucha por el cupo olímpico por equipos. El doblete de Tudela y Mesinas representa un impulso enorme para esa aspiración. La posibilidad de conseguir una plaza para Los Ángeles 2028 está cada vez más cerca, aunque todavía falta completar la competencia.

Las surfistas nacionales lograron avanzar a la siguiente instancia del ISA World Surfing Games 2026. Catalina Zariquiey obtuvo un puntaje de 11.27, mientras que Daniella Rosas registró 9.27. De esta manera, Perú tendrá a seis deportistas en la cuarta ronda del certamen. (Foto: Lima 2027)

Alonso Correa también fue una de las figuras peruanas del campeonato. El olímpico nacional registró 15,63 puntos (8,33 y 7,30) en una de las rondas del evento principal, una de las mejores sumatorias masculinas del torneo. Sin embargo, no consiguió acompañar a Tudela y Mesinas en la final de la llave principal y debió continuar su recorrido por el repechaje, donde finalmente fue eliminado.

Catalina resiste

En la rama femenina, la jornada terminó con dos despedidas. Sol Aguirre y Daniella Rosas no pudieron superar sus respectivas mangas de repechaje y quedaron fuera del campeonato. La eliminación de ambas reduce considerablemente las posibilidades peruanas de conseguir un resultado destacado en la clasificación femenina por equipos. Aguirre había sido una de las surfistas que mantuvo vivas sus opciones durante las primeras jornadas, mientras que Rosas aportaba su experiencia olímpica y panamericana.

Catalina Zariquiey, en cambio, consiguió prolongar su participación. La joven tablista terminó tercera en la sexta ronda del evento principal, resultado que la envió al repechaje. Allí respondió con una victoria que le permitió mantenerse en competencia y asegurar su presencia en la última jornada. Su actuación será fundamental para las aspiraciones peruanas en la rama femenina.

Con las eliminaciones de Aguirre y Rosas, Zariquiey asumirá la responsabilidad de mantener a Perú en carrera entre las mujeres. La surfista tendrá que afrontar el camino más exigente, sin margen para una nueva derrota. Su objetivo será avanzar todo lo posible y sumar puntos que permitan mejorar la ubicación nacional en la clasificación colectiva.

Arriba por equipos

El panorama por equipos presenta dos escenarios distintos. En varones, Perú llega fortalecido por la presencia de Tudela y Mesinas en la final del evento principal y por la ventaja cercana a los 400 puntos que mantiene en la clasificación masculina. En damas, la eliminación de dos de sus tres representantes deja a Zariquiey como la única carta nacional para intentar mejorar la posición peruana.

Perú llega líder a la última fecha por equipos en la general y en varones, mientras que en damas es segundo por equipos.

Punta Rocas volverá a concentrar la atención del surf internacional este domingo 15 de noviembre. Tudela y Mesinas tendrán la oportunidad de acercarse a una medalla mundialista y dar otro paso hacia el cupo olímpico por equipos. El alemán Odriozola y el italiano Fioravanti serán sus rivales en la final del evento principal. La definición exigirá concentración, lectura de las olas y precisión en cada maniobra.

El Team Perú llega al último día con motivos para ilusionarse. La posibilidad de tener a dos representantes en la gran final masculina, la ventaja en la clasificación colectiva de esa división y la continuidad de Zariquiey mantienen abiertas las expectativas de celebrar en casa.

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