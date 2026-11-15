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Resumen

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Perú llega a la última fecha del Mundial ISA en Punta Rocas con chances del título (Crédito ISA).
Perú llega a la última fecha del Mundial ISA en Punta Rocas con chances del título (Crédito ISA).
Por José Antonio Bragayrac

El Team Perú vivió una jornada de grandes emociones en los ISA World Surfing Games 2026. La selección nacional consiguió un resultado extraordinario en la rama masculina, con Miguel Tudela y Lucca Mesinas clasificados a la final del evento principal. En damas, en cambio, sufrió las eliminaciones de Sol Aguirre y Daniella Rosas. Catalina Zariquiey será la única representante peruana que continuará en competencia este domingo, después de ganar su manga de repechaje.

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