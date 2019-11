Culminada la fase de grupos del Mundial Sub 17 Brasil 2019, son 16 los equipos que han logrado pasar a la instancia de octavos de final: Angola, Corea del Sur, Japón, México, España, Senegal, Francia, Australia, Nigeria, Holanda, Paraguay, Argentina, Ecuador, Italia, Brasil y Chile.

Brasil, anfitrión del certamen juvenil, accedió a la instancia de octavos de final del Mundial Sub 17 luego de quedar líder del grupo A al conseguir un puntaje perfecto. El ‘Scratch’ derrotó a Angola, Nueva Zelanda y Canadá. En la instancia de octavos de final se medirá ante Chile

Nigeria, Francia, Japón, España y Paraguay quedaron líderes del grupo B, C, D, E y F, respectivamente, y gracias a ellos accedieron a los octavos de final. Mientras que Chile, Holanda, México y Australia pasaron como los mejores cuatro terceros de los seis grupos.

Los cruces determinaron que Angola vs. Corea del Sur, Japón vs. México, España vs. Senegal, Francia vs. Australia, Nigeria vs. Holanda, Paraguay vs. Argentina, Ecuador vs. Italia, Brasil vs. Chile, se enfrenten por los octavos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019.

Los partidos por los octavos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019 inician este martes y durarán hasta el día jueves. Angola vs. Corea del Sur subirán el telón de la instancia, mientras que Argentina cerrará la instancia contra Paraguay.