Ecuador vs. Estados Unidos: Cifuentes marcó el 1-0 con espectacular remate desde fuera del área | VIDEO El mediocampista José Cifuentes anotó el primer gol en el duelo entre Ecuador vs. Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019

Ecuador vs. Estados Unidos: Cifuentes marcó el 1-0 con espectacular remate desde fuera del área | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)