En las graderías no había trincheras ni comandos, pero sí una legión de mamás que arengaban a todo pulmón. En la cancha de la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud), los muchachos del Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) La Victoria se jugaban el partido de su vida. Alianza Lima era el rival y ellos, acostumbrados a los desafíos, lo dejaron todo en cada jugada.

En el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el resultado en contra de 2-1 fue lo de menos. El equipo del CERPS no arrugó frente a una camiseta de peso y acaparó los flashes en cada pelota dividida. Ninguno de ellos olvidará jamás la mañana en la que vendieron cara su derrota ante el equipo de futsal down del club blanquiazul, en el partido de exhibición del V Mundialito Inclusivo 2025, que convocó a decenas de jugadores con alguna discapacidad.

El torneo, organizado por el CERPS La Victoria, de la Red Prestacional Almenara, tuvo como objetivo demostrar que las personas con habilidades diferentes pueden vivir las mismas experiencias y emociones deportivas que el resto de la población.

El play de honor estuvo a cargo del exfutbolista de Alianza Lima y de la selección peruana Flavio Maestri. Con su peculiar estilo, Lalo Archimbaud, reconocido periodista deportivo, se encargó de la narración.

En el Mundialito Inclusivo participaron los equipos del CERPS La Victoria, del Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) Lima y del Centro de Educación Básica Alternativa República de Panamá. Las barras pusieron la cuota de fiesta y confraternidad. “El deporte los ayuda a socializar, tener mayor concentración, mejorar la coordinación y a trabajar en equipo”, sostuvo la directora del CERPS La Victoria, Dra. Daysi González Reyna.

“Apuntamos a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad a través de un involucramiento activo en su desarrollo y participación en actividades sociales y deportivas, fortaleciendo su liderazgo, autonomía y autodeterminación, y realzando sus habilidades y virtudes”, añadió la directora.

Por su plena integración a la sociedad

En este ambiente de camaradería deportiva, participó el entrenador y ex futbolista Flavio Maestri, quien aceptó todos los pedidos de fotos y felicitó el trabajo de EsSalud para promover la participación de las personas con discapacidad en actividades deportivas. “Todos debemos transmitirles a las personas con discapacidad la fuerza que necesitan para salir adelante”, sostuvo el también otrora delantero de Sporting Cristal.

Para el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, la jornada deportiva buscó reafirmar el compromiso de la institución con la inclusión, fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, y avanzar hacia la eliminación de barreras físicas y culturales a fin de garantizarles una plena integración en la sociedad.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.