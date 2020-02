Nacional vs. Bahía EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020 que se disputará este miércoles, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Bahía, presionado por una afición descontenta, recibe al Nacional de Paraguay con el objetivo de encarar con garantías la vuelta en Asunción y evitar una prematura eliminación como la de 2019.

Nacional vs. Bahía | Horarios:

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:30 horas del jueves - Reino Unido

01:30 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

Bahía, una de las revelaciones del Brasileirao del año pasado, disputa por tercera temporada consecutiva la Sudamericana. En 2018, cayó en la tanda de penaltis en cuartos de final contra el Athlético Paranaense, a la postre campeón del torneo, y el año pasado fue sorprendentemente eliminado en la primera fase por el Liverpool uruguayo.

El tricolor bahiano llega presionado por los malos resultados en este inicio de temporada. La semana pasada, fue eliminado en primera fase de la Copa de Brasil al caer 1-0 contra el modesto River de Piauí, de la Serie D; y el domingo perdió el derbi de Salvador contra el Vitória en partido de la Copa del Noreste, en la que es penúltimo tras tres jornadas con cuatro puntos.

La derrota contra el Vitória enfureció a la afición de Bahía, que pidió el adiós del técnico Roger Machado y pintó varios murales del centro de entrenamiento protestando contra los jugadores.

“Seguiré trabajando para buscar lo mejor. La eliminación duele mucho y perder el clásico también... Necesitamos a nuestro aficionado. No hay ningún problema en silbar al entrenador y pedir su salida. Quien tiene que estar acostumbrado con esto soy yo. No puedo permitir que esto me desestabilice. Mi responsabilidad es mantener el equilibrio siempre. Entiendo la insatisfacción del aficionado”, dijo Machado ante la prensa tras la derrota ante el Vitória.

Contra los paraguayos, el Bahía dispondrá de su once de gala, con un 4-3-3 en el que Gilberto estará en punta como hombre gol, asistido por Clayson y Élber en las bandas.

Por su parte, Nacional regresa a la Sudamericana tras un año de ausencia. El equipo que dirige Roberto Torres ha incorporado para este año jugadores de gran experiencia, como el colombiano Farid Díaz (36 años), Guillermo Beltrán (35 años), Cristian Riveros (37 años), Luis Cabral (36 años) o Julián Benítez (32 años). Todos ellos deberían ser titulares contra el Bahía.

“Sabemos que Bahía es un buen equipo, vamos de visita y sería importante que hagamos un gran partido para que nosotros tengamos esa esperanza de venir a clasificar a Paraguay. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos preparados, tenemos un buen equipo y los jugadores están convencidos de que tenemos un buen equipo y podemos ir a pelear”, explicó el director técnico antes de viajar a Brasil.

Nacional llega al partido tras empatar 1-1 el sábado contra San Lorenzo por la cuarta jornada del Apertura paraguayo. Edgar Zaracho marcó el gol de ‘La Academia’. El tricolor de Asunción es cuarto en el campeonato local, con siete puntos en cuatro jornadas, tres menos que Libertad y Guaraní, los líderes.

Nacional vs. Bahía | Posibles alineaciones:

Bahía: Douglas - João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba - Gregore, Flávio, Daniel - Élber, Clayson y Gilberto. DT: Roger Machado.

Nacional: Espínola - Franco, Garay, Cabral, Farid Díaz - Costa, Riveros, Zaracho, Benítez - Villagra y Beltrán. DT: Roberto Torres.

