Nadal vs. Basilashvili EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por octavos de final del US Open Nadal vs. Basilashvili EN VIVO ONLINE: el español buscará clasificar a los cuartos de final del US Open ante el tenista georgiano (11:00 a.m. EN DIRECTO vía ESPN)

Nadal vs. Basilashvili EN VIVO: juegan por los octavos de final del US Open. (Foto: AFP) (Foto: AFP)