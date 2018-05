Nací en Argentina hace 52 años. Comencé en el periodismo a inicios de los 90. En el año 2000, ingresé a ESPN para cubrir todo tipo de deportes: fútbol, básquet, rugby y tenis, principalmente. Ahora, estoy en Kiev, donde este sábado narraré la final de la UEFA Champions League junto a Quique Wolff. Una virtud es que trato de ser sincero y algo que no puede faltar en mi playlist es la música de Oasis.

Luego del Perú vs. Nueva Zelanda de noviembre pasado, muchos cibernautas buscaron cómo se narraron los goles del partido en las cadenas internacionales. Allí, una infaltable en ese recuento, era la de Miguel Simón, que gritó los goles de Farfán y Ramos con mucha emoción. El periodista, que semanas atrás estuvo en nuestro país para el lanzamiento de ESPN Perú, ahora nos responde desde Kiev.

Esta final de Champions es una antesala ideal para la Copa del Mundo

Es una buena antesala esta porque tiene protagonistas que aspiran a hacer un buen papel en Rusia. Entre ellos, Salah y Cristiano Ronaldo que ya pueden comenzar a competir por el Balón de Oro, más allá de lo que ocurra en Rusia. Hay un equipo que ha metido muchos goles, el Liverpool, y un Real Madrid que tiene mucho oficio para jugar este tipo de encuentros



Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah son dos de los delanteros más en forma en este momento...

Creo que Cristiano y Salah son las cartas principales que tienen Zidane y Klopp. Noto equipos muy parejos en lo futbolístico y en lo colectivo. Noto a un Real Madrid con más oficio y más experiencia ante un rival que mostró mucha valentía durante toda la competencia. Y como dice Klopp, si vuelve a mostrar esa valentía, sus chances de quedarse con el trofeo aumentan. Real Madrid no ha tenido una temporada muy regular. En lo futbolístico, arrancan con mucha paridad.



¿Compartes el hecho de que Real Madrid ha sido favorecido por los árbitros en este torneo?

Primero, habría que referirse a los errores arbitrales que ha habido durante todo el torneo. Algo extraño para el nivel que venían manteniendo los árbitros europeos en las últimas campañas. Es cierto que en el recuento de situaciones que favorecen o perjudican a un, el Madrid sale con saldo positivo. Igual, no creo que sea el único factor por el cual el equipo de Zidane está en la final. Sobre la decisión del penal en el partido contra Juventus, para mí no es un error arbitral, el juez cobró lo que vio



Mucha gente cree que Quique y tú estuvieron en noviembre por acá…

No, el Perú vs. Nueva Zelanda lo transmitimos desde Argentina. ESPN hizo el partido para Argentina, en Lima no se vio. Fue, y no tengo dudas, el partido con mayor rating del año, superando incluso a la final de la Champions del año pasado (Real Madrid vs. Juventus). El partido fue asombrosamente alto, más allá de la colonia peruana que hay en Argentina, pero eso excedió todas las expectativas.



La clasificación de Perú al Mundial luego de 36 años hace que las expectativas sean altas

Pero está muy bien, porque en un torneo corto, Perú tiene un plantel para competir, no ir al Mundial a participar. Está bien la alegría y la felicidad después de tanto tiempo. Y jugar las clasificatorias es ya parte del Mundial, porque acá te toca jugar en Sudamérica, una eliminatoria muy competitiva, y el hecho de clasificarse por esta parte ya te obliga a competir, no a participar. Está muy bien que la gente pida que el equipo clasifique.



¿Cómo ves el grupo de Perú?

Es un grupo con rivales con buenos jugadores, ante todo. Luego vamos a ver qué equipo presenta cada uno. Francia tiene las herramientas soñadas para cualquier técnico. Si quieres laterales, buenos centrales y jóvenes, lo tiene. En cuanto a equilibrio de plantel, me parece que Francia tiene el mejor plantel. Es un equipo candidato, pero también está el factor mental en los torneos cortos. Dinamarca tiene muy buenos jugadores, con un perfil más bajo que los franceses, pero con buenos jugadores: Schmeichel, Kjaer, Eriksen que es top, Sisto. Son jugadores que pueden conformar un buen equipo. Australia ha tenido mejores momentos, hoy no tiene tan buen plantel, pero sí una liga que creció internamente. Al final los equipos tienen mejores posibilidades en la medida que sus jugadores jueguen en los mejores equipos.



¿Los equipos tienen que jugar para sus estrellas? Argentina para Messi, Brasil para Neymar, Francia para Griezmann…

Creo que en torneos cortos y con poco tiempo de trabajo, lo primero que hay que hacer es potenciar a la estrella. Si tu estrella está en un nivel alto, crecen tus posibilidades. La única contra de jugar en clubes importantes es que tienes temporadas largas. Son equipos que llegan con cierto desgaste a los Mundiales. Luego viene el trabajo de los entrenadores y los preparadores físicos.



Miguel Simón y Quique Wolff estuvieron en Lima semanas atrás para la presentación de ESPN Perú. Este sábado transmitirán, desde Kiev, la final de la Champions League

¿Te animas a dar candidatos para el Mundial?

Un amigo siempre me decía “el fútbol es el deporte más impredecible”. Pero en la Champions y en los mundiales siempre están los mismos equipos disputando las fases decisivas. Creo que todos los campeones en competencia son candidatos. Lo es Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra, hasta Argentina. En un torneo corto, con Messi, puede pasar cualquier cosa. Argentina es el país que más posibilidades baraja la gente: hay gente que cree que se puede quedar en primera ronda, otros en octavos, semis o ser campeones. Un torneo corto no se fija tanto en la justicia o en el desarrollo. El torneo corto, mira tanto a la justicia como a la justicia, la fortuna y hasta al error arbitral. Por eso digo, que lo de Perú depende de cómo empiece el torneo.



¿Y ves algún equipo que pueda dar la sorpresa?

Creo que en este mundial que a Bélgica le va a ir mejor que en Brasil 2014, donde llegó a cuartos. Esta es una generación más madura, quizá con más perfil bajo y con menos exigencia.



Publicado en la página A32 de la edición impresa de El Comercio