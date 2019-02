NBA All Star 2019: Jayson Tatum venció a Trae Young y se quedó con el concurso de habilidades | VIDEO

La NBA continuó con el All Star en Charlotte con su segundo día de actividades. La máxima liga de baloncesto en el mundo trajo el concurso de habilidades que fue ganado por Jayson Tatum tras vencer en la final a Trae Young.

Luka Doncic, un rookie que no es novato en la NBA | Análisis



NBA All Star 2019 EN VIVO ONLINE vía ESPN: Team LeBron vs. Team Giannis en el juego de las estrellas



El concurso se basa en una competencia entre dos jugadores que deben pasar por una serie de obstáculos. Gana el primero que consigue anotar el último triple.

El concurso de habilidades tuvo una primera ronda conformada de la siguiente manera:



Mike Conley vs. Jayson Tatum

Luka Doncic vs. Kyle Kuzma

Trae Young vs. De’Aaron Fox

Nikola Jokic vs. Nikola Vucevic

En el primer encuentro, Nikola Jokic venció a Nikola Vucevic. En la segunda serie, Jayson Tatum venció a Mike Conley.



En la otra parte del cuadro. Trae Young venció a De’Aaron Fox y en la otra serie Luka Doncic venció a Kyle Kuzma.



En el primer encuentro de segunda ronda, Jayson Tatum venció a Nikola Jokic y se convirtió en el primer finalista. En la segunda serie, Trae Young eliminó a Luka Doncic y se configuró la final: Young vs. Jayson Tatum.



En la final, Jayson Tatum venció a Trae Young con un bombazo desde antes de la media cancha.