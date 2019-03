LeBron James, Los Ángeles Lakers y los errores que no olvidarán

LeBron James será recordado como uno de los mayores talentos en la historia de la NBA. El hijo pródigo de St. Vincent–St. Mary High School transita su décimo sexto periplo en la mejor liga de baloncesto del mundo con más dudas que aciertos. Tras cambiar de aires y mudarse a Los Ángeles, con un coro joven con mucho potencial, estos Lakers apuntan a la sexta temporada consecutiva sin clasificar a los Playoffs, finiquitando una racha de 13 viajes sin descanso del 'King' a la postemporada.

Giannis Antetokounmpo, vendedor ambulante de niño, capitán del All Star 2019 como profesional



Luka Doncic, un rookie que no es novato en la NBA



Inicio prometedor

Los Golden State Warriors barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, marcando el final del 'King' con la franquicia dirigida por Dan Gilbert.

Tras ello, se especuló demasiado con el futuro del mejor jugador de la NBA. El 29 de junio del 2018, se conoció que LeBron James firmó por cuatro años y US$ 154 millones con Los Ángeles Lakers. A partir de ahí, la liga cambió: la Conferencia Este se debilitó y la escuadra amarilla pasó a ser contendiente a la postemporada tras cinco campañas sin mucho éxito.

Existe mucha expectativa por ver a LeBron James con la camiseta de Los Ángeles Lakers | Foto: captura

La franquicia cobró un nuevo valor. Con ello se agregaron jugadores como Rajon Rondo, Javale McGee, Lance Stephenson, entre otros. Sin embargo, no se trajo una super estrella para acompañar a LeBron James.

Pese a eso, los jóvenes Lakers, de la mano de Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram y Josh Hart; cohesionaron muy bien con el liderazgo de LeBron James. Incluso, hasta el 19 de enero, estuvieron oscilando entre las posiciones de clasificación a los Playoffs. Sin embargo, dos factores cambiaron todo.

Líderes 2017-18, sin LeBron James

Líderes Jugador Números Minutos Lonzo Ball 34.2 Partidos Julius Randle 82 Puntos Ingram, Randle, Kuzma 16.1 Rebotes Julius Randle 8.0 Asistencias Lonzo Ball 7.2 Robos Lonzo Ball 1.7

Líderes 2017-18, con LeBron James

Líderes Jugador Números Minutos LeBron James 35.4 Partidos Kentavious Caldwell-Pope 66 Puntos LeBron James 27.1 Rebotes LeBron James 8.6 Asistencias LeBron James 8.1 Robos Lonzo Ball 1.5

Una lesión se robó la navidad

Los Lakers llegaron al Oracle Arena para el juego por Navidad con altas expectativas. Sextos en la Conferencia Oeste, comandados por un LeBron James colosal, los dirigidos por Luke Walton buscaban dar un paso adelante.

Paliza por 127-101 a favor de los laguneros; sin embargo, LeBron James solo pudo jugar 21 minutos debido a una terrible lesión en la ingle izquierda que lo apartó de la actividad profesional hasta el 1 de febrero del 2019.

LeBron James convirtió cuatro puntos consecutivos que silenciaron el Oracle Arena. | Video: captura

Pese a la lesión de su líder en los primeros minutos del tercer cuarto, fueron liderados por un genial Rajon Rondo para mantener la ventaja y vencer a los actuales campeones. Ello dejaba conclusiones positivas: el grupo de jóvenes estaba listo para el paso adelante; sin embargo, comenzaron a perder juegos increíbles durante la ausencia de LeBron James.

Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram sin LeBron James (2017-18)

Estadística Lonzo Ball Brandon Ingram Kyle Kuzma Partidos 52 59 77 Minutos 34.2 33.5 31.2 Puntos 10.2 16.1 16.1 Asistencias 7.2 3.9 1.8 Rebotes 6.9 5.3 6.3

Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram y Josh Hart con LeBron James (2018-19)

Estadística Lonzo Ball Brandon Ingram Kyle Kuzma Partidos 47 52 60 Minutos 30.3 33.8 32.9 Puntos 9.9 18.1 18.8 Asistencias 5.4 3.0 2.5 Rebotes 5.3 5.1 5.6

Un problema de 2.08 metros

LeBron James inició una campaña mediática para atraer grandes estrellas durante el mercado de comienzos de año. 'The King' comenzó a dar entrevistas indicando nombres con los que le "gustaría" jugar en los Lakers.

LeBron James sorprendió a todos al mencionar a Luka Doncic en el mismo grupo que grandes jugadores como Kevind Durant, Jimmy Butler, entre otros. | Video: Kia en Zona

Esto molestó al grupo de jóvenes del equipo debido a que se sintieron infravalorados, pero no se atrevieron a mostrarlo. El equipo cayó en la irregularidad y todo empeoró el 29.01, cuando Antonhy Davis expresó que no renovaría con los New Orleans Pelicans.

Los Lakers fueron los principales interesados en adquirirlo en el mercado de mitad de temporada. Sin embargo, en el canje de jugadores, los laguneros estaban dispuestos a entregar el futuro de la franquicia por el AP super estrella.

Llegaron a ofrecer paquetes que incluían a Lonzo Ball, Kyle Kuzma y Brandon Ingram. Esto quebró por completo la química del vestuario e influyó en la mentalidad de los jóvenes talentos, quienes se decepcionaron de su líder. Desconcentración y partidos claves fueron la combinación que enviaron a los Lakers a tener un récord de 30-36 (11° en la Conferencia Oeste).

LeBron James - Los Angeles Lakers: 88,7 millones de dólares: (35,7 millones de salario y 53 millones por sus patrocinadores). (Foto: AFP).

El futuro es ahora

Con la temporada casi perdida, luego de 13 clasificaciones consecutivas a los Playoffs, LeBron James deberá replantear las cosas junto a la dirigencia. Al ser uno de los mejores jugadores, su impacto e influencia en las decisiones es muy alto.

Por lo tanto, la temporada baja deberá ser muy movida tras una primera temporada que viene siendo decepcionante. Se esperaba que el ex Cleveland Cavaliers conduzca a los suyos a la postemporada luego de cinco años.

En la temporada anterior consiguieron un récord de 35-47, quedando en décimo primer lugar en la Conferencia Oeste. Hoy, con LeBron James, tienen récord de 30-36, ubicándose en la misma posición.

Pese a haber superado a Michael Jordan en la tabla histórica de anotadores, en esa misma noche cayeron ante los Denver Nuggets. Sus récords personales no han llevado a estos Lakers a una mejoría en cuanto a resultados.

José Mourinho siempre necesitó la segunda temporada para conseguir su mejor versión, en Los Ángeles esperan que de la mano de Luke Walton y LeBron James, los Lakers vuelvan a ser dominantes en la NBA.