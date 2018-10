NBA: Regulación, posiciones, candidatos al título y figuras de la temporada regular | VIDEO

Comenzó una nueva temporada de la NBA con la espectacularidad y rigor que caracteriza a la mejor liga del mundo. Repasamos el formato de juego, la tabla de posiciones y candidatos al campeonato.

Regulación

La temporada regular de la NBA consta de 82 partidos, el calendario se ha adelantado (usualmente comenzaba a finales de octubre, incluso en Halloween) para evitar tantos partidos consecutivos, los llamados back to back to back. Ello hacía que algunos entrenadores guarden a sus mejores jugadores, protegiendo los intereses del equipo.



Pese a las críticas, el comisionado Adam Silver ha mantenido el esquema de dos conferencias, Este y Oeste, de 15 equipos cada uno. Asimismo, están subdivididos en seis divisiones: Atlántico, Central, Sudeste, Suroeste, Noroeste y Pacífico.

Cleveland Cavaliers, con LeBron James, enfrentaron a los Warriors en la última final de la NBA. (Foto: NBA)

El sistema de clasificación es simple: avanzan los 8 primeros de cada conferencia a los playoffs. Ahí, se enfrenta el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las series son al mejor de siete partidos. Al final se enfrentan los mejores de cada conferencia para determinar al ganador del trofeo Larry O'Brien.

Posiciones

Conferencia Este

Los Bucks lideran el Este debido a que son el único equipo en toda la NBA que no conoce de derrotas | Foto: ESPN

Conferencia Oeste

Warriors lideran el Oeste con un genial récord de 7-1 | Foto: captura

Candidatos al título

Golden State Warriors

Para la presente temporada, los Warriors adquirieron a DeMarcus Cousins, un pivot all star. Serán el primer equipo en tener cinco jugadores del juego de las estrellas integrando un solo team en toda la historia. Al ya engranado equipo le han agregado un jugador que promedio más de 20 puntos por temporada.



El equipo de Curry y compañía cuenta con muchas variantes: tienen muy buenos tiradores como Durant, el mismo Curry y Thompson; cuentan con altura y buen juego de posteo, ahora que han añadido a Cousins. En jugadas de diseño, Steve Kerr se ha caracterizado por saber utilizar lo que tiene: no es un estratega a lo Gregg Popovich, pero optimiza el rendimiento de sus estrellas.

Klay Thompson rompió el récord en el tercer cuarto cuando anotó su triple número 14 | Video: Warriors

Boston Celtics

Los Boston Celtics de Brad Stevens. El orgullo verde fue eliminado en las finales de conferencia frente a LeBron y sus Cavaliers. Para ello, Kyle Irving ya está recuperado totalmente y contarán con la vuelta de Gordon Hayward.



Ellos se sumarán a un equipo muy joven que tiene mucho potencial en Jayson Tatum o Jaylen Brown; sumados a la experiencia de Al Horford como pivot titular. Cabe recordar que tras la partida de LeBron James, los Celtics son los máximos candidatos a quedarse con esta conferencia.

Estrellas

-LeBron James

LeBron James forzó el over time con un genial triple | Video: Lakers

-Stephen Curry