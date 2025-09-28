Neri Mamani ganó la medalla de oro en los 1.500 metros T11 en Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi

La primera medalla de oro llegó para el Perú. La para atleta Neri Mamani ganó la presea dorada en los 1.500 metros T11 del Mundial de Para atletismo que se disputa en Nueva Delhi, en la India.

En la noche de sábado de Perú, domingo por la mañana en la India, Neri Mamani se impuso en el Estadio Jawaharlal Nehru de inicio a fin de la prueba de 1500 metros T11, categoría para los atletas invidentes.

La para atleta peruana hizo un tiempo de 4:59.93 minutos junto a su guía Aldo Cusi Huamán, y ganó con una ventaja de casi dos segundos sobre la keniata Nancy Chelangat Koech (Geoffrey Kiplangat de guía). Cerró el podio la polaca Joanna Mazurd-Dziedzic (guía Marcin Kesy).

Neri Mamani ganó la medalla de oro en los 1.500m T11.

Así, Neri Mamani se consagra como la primera medallista peruana en un mundial de Para Atletismo, que se realiza desde 1994 con su primera edición en Berlín.

Neri Mamani es una de las cinco para atletas que compite en el Mundial de Para Atletismo 2025 de Nueva Delhi. Rosbil Guillén ya lo hizo en los 5000 m. T11, aunque no pudo culminar la prueba. Mientras Kenny Pacheco fue octavo en lanzamiento de bala, y aún le resta competir en lanzamiento de disco.

Este domingo compite Melissa Baldera en los 400m T11 y el domingo hará lo propio Jesús Castillo en los 100m T64. Ellos también competirán en los 200 metros de sus categorías.

