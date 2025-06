Elegancia, flexibilidad y la sensación de que uno no se calza unas zapatillas: tiene un motor en los pies. “Elegir el calzado correcto -me explica Marjorie Cornejo, comunicadora, runner y uno de los rostros de la comunidad Zippy- es una alta responsabilidad. Casi como cuidar el corazón o la piel”. Tiene razón. Desde hace unos años, todas las firmas de zapatillas deportivas preparan, como si se tratara de un laboratorio de la NASA, el diseño y la tecnología de los modelos que año a año están destinados para los atletas. New Balance lo ha hecho, también, desde la icónica famosas 990, que se diseñó a principios de los 80 para satisfacer la demanda de la mejor zapatilla running del mercado.

Casi 50 años después, New Balance sigue a la vanguardia. El próximo 6 de julio, las calles de Lima llevarán sus colores -y sus zapatillas- con la realización de la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio. Es por ello, que no solo la ropa importa para correr, sino lo más importante es el calzado para la amortiguación y protección, y poder disfrutar cada kilómetro de los 15K que será la competencia.

Es así, que si estás buscando un buen par de zapatillas para correr, New Balance es una excelente opción por su equilibrio entre tecnología, comodidad y diseño. Ya sea que corras por salud, por placer o para competir, esta guía te ayudará a encontrar el modelo ideal según tus objetivos y tipo de entrenamiento.

Por un lado, la tecnología FuelCell ofrece mayor retorno de energía, lo que se traduce en más rebote y velocidad en cada zancada. Es perfecta para entrenamientos rápidos o días de carrera, gracias a su ligereza y respuesta. Por otro, la Fresh Foam X está diseñada para brindar una sensación de suavidad superior, ideal para quienes priorizan la comodidad en distancias largas. Además, tiene una base biológica, lo que reduce el impacto ambiental.

New Balance Lima 15K by El Comercio: las zapatillas deportivas para competir.

Entre los modelos más destacados está el Fresh Foam X More, ideal para fondos largos y corredores que buscan amortiguación máxima. Si tu meta es competir o romper marcas, el FuelCell SC Elite v4 es una gran elección gracias a su placa de carbono y diseño aerodinámico. Para quienes entrenan con frecuencia y buscan velocidad, el FuelCell Rebel v4 combina ligereza y propulsión. Y si lo que quieres es una zapatilla versátil para todo tipo de ritmos, el Fresh Foam X 1080 es la más completa.

A esto se suma la ropa técnica de la marca, como el RC Short Ultra Light, diseñado para brindar frescura, libertad de movimiento y bolsillos funcionales que hacen la diferencia en carrera.

Dos consejos últimos: al momento de elegir tus zapatillas, recuerda probarlas con los calcetines que usas para correr, dejar un pequeño espacio entre los dedos y la punta, y no estrenarlas el mismo día de la carrera. También es importante cambiarlas entre los 600 y 800 km, según tu peso y el uso que les des.

Mientras los días pasan, el malecón de Miraflores espera. Si quieres entrenarte desde ahora para la New Balance Lima 15K powered by El Comercio, este es el momento. Y antes, elige tus mejores zapatillas. Recuerda que ellas y nadie más que ellas te acompañarán a la meta.

