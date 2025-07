La New Balance Lima 15K powered by El Comercio ya está aquí tras once años de espera. En esta nota sigue todas las incidencias de la carrera y entérate de todo lo que debes saber antes de participar en uno de los mayores eventos del running peruano.

Esta carrera es perfecta para los que ya dominan los 10k, pero aún no se atreven a los 21. Con 15 kilometros de trayectoria los participante se retarán a sí mismos en una prueba que no solo celebra el movimiento runner, también los conectará con las generaciones pasadas de la disciplina.

A qué hora inicia la carrera

La concentración será a las 6:00 a.m. en la Plaza Andrés Avelino Cáceres de San Isidro, y la partida oficial se llevará a cabo una hora después, a las 7:00 a.m.

Ruta de New Balance Lima 15K Powered by El Comercio

Los corredores saldrán del Parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra y regresar al Parque Cáceres. El dato para todos los inscritos: si vas con zapatillas New Balance, podrás participar para una inscripción a la Maratón de Nueva de York. Un verdadero lujo.

¿Qué es la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta carrera es un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio. La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad.