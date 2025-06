Cada vez falta menos para la esperada New Balance Lima 15K by El Comercio. Conversamos con Isabella Porcile, coordinadora de márketing de New Balance Perú, para que nos brinde detalles de esta emocionante carrera.

— ¿Cómo surgió la idea de hacer, en colaboración con El Comercio, esta carrera?

La idea nació de una visión compartida: devolverle a Lima una de sus carreras más emblemáticas y, al mismo tiempo, llevar el running a otro nivel. Después de 11 años, sabíamos que la New Balance Lima 15K tenía que volver con fuerza, y para lograrlo necesitábamos un aliado que realmente conectara con la ciudad, con su gente y con su historia. Es la primera vez que El Comercio entra como partner estratégico de esta magnitud en una carrera, y eso marca un antes y un después. Su compromiso con el deporte, la vida saludable y la comunidad hizo que todo calzara perfecto. Juntos estamos construyendo no solo una carrera, sino una experiencia que celebra el esfuerzo personal, el estilo propio de cada corredor y el orgullo de correr en Lima. Esta colaboración no solo potencia la visibilidad del evento, sino que también le da una voz potente a cada paso que damos. Queremos que cada corredor sienta que es parte de algo más grande. El Comercio no solo está cubriendo la carrera, la está corriendo con nosotros.

El 6 se realizará la carrera New Balance, powered by El Comercio

— ¿Ya se conoce la ruta?

Sí, la ruta ya está definida y lista para emocionar a todos los runners. Estamos afinando los últimos detalles logísticos y a la espera de la aprobación final de los desvíos de las autoridades municipales, con quienes venimos trabajando de forma coordinada para que todo fluya de manera segura y ordenada.

— ¿Qué postal imaginan la mañana del 6 de julio?

La imaginamos llena de emoción: una marea de personas reunidas con el corazón latiendo fuerte, listas para correr, para sentirse vivas. Ver a toda nuestra comunidad runner unida, acompañada por nuevas caras que se suman con ilusión, todos movidos por las ganas de superarse, de compartir algo real.

— ¿Cuál es la indumentaria ideal de New Balance para la carrera?

La indumentaria ideal de New Balance incluye los RC shorts, disponibles en versiones de 3” y 5” para hombres y mujeres. Estos shorts son ligeros, transpirables y cuentan con tecnología NB DRY para mantenerte seco. En cuanto al calzado, las opciones recomendadas son las SuperComp Elite, que están diseñadas para competición, con placa de carbono y gran retorno de energía. Las SuperComp Trainer, también con placa, ofrecen amortiguación para entrenamientos exigentes. Las Rebel v4 son ligeras y reactivas, ideales para sesiones rápidas sin necesidad de placa. Las Fresh Foam X 1080 v14 destacan por su amortiguación suave y adaptabilidad en largas distancias.

Las mejores zapatillas New Balance para correr

— ¿Qué mensaje dejaría para todos los que ya están inscritos en la New Balance 15K?

Que disfruten cada kilómetro y corran a su manera. Esta es una carrera para superarse, medir progresos, mejorar tiempos y, sobre todo, divertirse. El 15K es una distancia clave para quienes buscan dar el salto del 10K al 21K, y estamos felices de acompañarlos en ese camino. ¡Nos vemos en la línea de partida!

