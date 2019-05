Nicolás Fuchs vuelve al ruedo: corre este fin de semana Rallycross en Argentina

Nicolás Fuchs asume un nuevo reto a nivel internacional. El piloto peruano competirá en una nueva modalidad para él, en la que solo ha tenido una ocasión de correr. Este sábado será pare del Gran Premio Río Uruguay Seguros, la segunda fecha del Campeonato Argentino y Codasur de RallyCross.

La carrera será en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina y Nico buscará volver a celebrar victorias en Sudamérica.



Fuchs estará presente en la categoría Maxi Rally Turbo junto al equipo cordobés Baratec de los hermanos Barattero. “Es la segunda vez que correré en una carrera Rallycross luego de mi participación en el año 2014 en San Luis donde quedé segundo”, contó Nicolás.

El coche sobre el que correrá es un Maxi Rally 1600 Turbo 4x4, “un auto que posiblemente tenga 330 caballos de fuerza”, según indica el piloto. “Mi objetivo es clasificar lo mejor posible y así pelear en la final por entrar dentro de los tres primeros lugares del podio”, asegura Fuchs.



Fuchs no pudo estar presente en la primera fecha de este campeonato debido a una operación en la muñeca derecha que se realizó tras el Rally Dakar 2019. “Hace tiempo que no me subo a un auto de rally, en tema de competencia directa. Estoy con mucha ansiedad por salir a acelerar”, puntualizó el peruano.



Cabe destacar que este Campeonato de Rallycross combina aspectos del rally tradicional con otros del automovilismo de pista. Las categorías de dicho torneo son Maxi Rally Turbo, Maxi Rally Aspirado, RC2N (antes conocida como la N4) y la Junior (con pilotos entre 15 y 19 años).