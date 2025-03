Finalista olímpico en tiro deportivo (en la modalidad de skeet), Nicolás Pacheco sigue afinando su puntería en busca de objetivos más grandes. Sabe que tiene las condiciones para buscar la medalla, pero ello no solo depende de él y su arma, espera que la gestión deportiva en el país crezca para que los deportistas encuentren mejor apoyo en su camino.

Los Premios DT son un reconocimiento de los lectores, lo que indica que siguen tu carrera.

Muchas gracias por el premio, y no solo por el que yo recibió, sino por todos esos reconocimientos que nos apoyan a los deportistas del polideportivo. Gracias por hacer que mi nombre y mi deporte se difundan más en el país.

¿Cómo se toma iniciar un nuevo ciclo olímpico?

El ciclo olímpico empieza este año y a diferencia del ciclo pasado, que por pandemia fue corto. Este primer año es importante porque están los Juegos Bolivarianos, hay eventos del circuito mundial, pero aún no se disputan cupos olímpicos. El ciclo olímpico pasado no tuvimos este primer año y de frente empezamos porque fue un ciclo de tres años. Ahora con mucha motivación, mucha ilusión. Van a ser largos y duros cuatro años. Hay eventos del circuito mundial, tenemos una Copa del Mundo de Lima, que es abril. Desde el 2022, que gané, no compito en un evento del circuito mundial en el Perú. Hay mucha ilusión por los Bolivarianos, que son en el Perú también. De acá no paramos hasta Los Ángeles.

¿En Lima inicias tu temporada?

Empezamos en Argentina, que es justo días previos al de Lima. Así que va a haber buena competencia previa a la Copa del Mundo de Lima. Antes, tenemos los controles nacionales.

Finalista en París ¿Cómo se forma un camino para un nuevo ciclo olímpico luego de, dentro de todo, ser exitoso?

Cuando me preguntan cuánto te has preparado para unos Juegos Olímpicos o para un evento de esta importancia, cualquiera puede decir que son cuatro años, pero yo siempre digo que es toda una vida. No es que para París empecé a prepararme en el 2021 que comenzó el ciclo olímpico. Es de toda una vida, y no para. Ahora es solo continuar, sobre todo si el trabajo ha dado resultados y creo que así lo fue en París, así que es continuar el mismo trabajo. Obviamente, hay que sentarnos, analizar qué errores se cometieron, qué podemos mejorar, porque siempre hay qué mejorar y bueno, sobre todo si no logramos el objetivo final que era lograr una medalla o ganar la competencia . Pero bueno, hay que tomar lo bueno, fortalecerlo y mejorar los errores que se cometieron. Hay mucha ilusión, mucha motivación porque un nuevo ciclo olímpico es una nueva oportunidad para planificar mejor las cosas, mejorar ciertos detalles.

Y mejorar también el apoyo que reciben

Nosotros los deportistas no competimos contra los otros deportistas de otros países, competimos con ellos y contra todo lo que tienen detrás. Es decir, obviamente a este nivel todos se preparan de la mejor manera, pero detrás ellos tienen a una federación que da lo mejor para que tengan el mejor apoyo, para que no les falte nada. Tienen el mejor equipo médico, el mejor equipo de nutrición, el mejor entrenador, el mejor preparador físico y una serie de factores que a la larga suman a tener un excelente resultado. Si nosotros como país tenemos objetivos ambiciones, que es competir al máximo nivel como en los Juegos Olímpicos, tenemos que compararnos también a ese nivel con el apoyo que tenemos, la gestión deportiva y todo lo relacionado al deporte . Quitando al deportista, todo el apoyo que se tiene detrás, todo el soporte, la gestión, el sistema no está al nivel de los objetivos que tenemos los deportistas. Y quiere decir que si Perú compite contra Estados Unidos o países de la región como Chile, Colombia, Argentina, colocando al deportista de lado, estamos muy por detrás. Entonces, por más que el deportista dé su máximo, no puede haber resultados como los que hemos tenidos. Esos resultados reflejan que el país esté haciendo un gran trabajo a nivel deportivo. Al final hay que aplaudir porque es más difícil para un país como el nuestro tener estos resultados, pero la realidad del país no es esa. El nuevo programa es lo más cercano que tengamos de apoyo que tienen otros países.

Justamente por ser finalista en París están en el Programa Los Ángeles desde ahora...

Si nosotros nos preparamos de forma continúa para los Juegos, el apoyo tiene que ser continuo ¿no? Hemos tenido programas importantes como para Lima 2019 y Tokio. El de Santiago 2023 fue a escasos meses de Santiago, el de París fue muy limitado. Al final, el apoyo viene cuando ya estás clasificado y cuando estás a vísperas de participar, y si bien sí es una ayuda, pero no es una ayuda que pueda hacer la diferencia. El apoyo por cuatro años va a ser una gran tranquilidad para nosotros.

Nicolás Pacheco junto al equipo de Toque Fino que trabaja con él.

Conversando con muchos deportistas ya con varios ciclos encima, me dicen que “les fue mejor cuando fueron a disfrutar y no a competir”. ¿Cómo lo tomas tu?

Lo que he aprendido es que en el deporte los objetivos son muy importante. Tener un objetivo no quita que disfrutes del proceso, que disfrutes el camino hacia ese objetivo. Entiendo por lo que tu me dices que de repente hay quienes no les gusta tener objetivos por la presión que no lo va a dejar disfrutar, pero al final un camino sin objetivos es un camino que no tiene rumbos. Es un camino en el que estás para disfrutar y no vas a tener un rumbo a seguir. Lo que sí, los objetivos tienen que ser realistas, porque si te pones un objetivo que sabes no vas a poder cumplir, va a ser lo mismo a no tener nada. El objetivo tiene que ser realista y consciente. Si me dices que el objetivo es ganar una medalla bolivariana, el camino será amplio. Si me dices que vas a ir a prepararte para ganar una medalla olímpica, el camino va a ser más estrecho. Si el camino es más estrecho vas a tener que sacrificar muchas más cosas, que no se llaman sacrificios, porque vas por algo que tú quieres.

La pesca y sus empresas El otro Nicolás Te seguimos viendo realizando la pesca submarina Es una de mis pasiones y lo practico mucho, sobre todo en verano. Antes no lo practicaba mucho porque a la gente le gusta criticar mucho y de cierta forma lo ocultaba por el miedo al ‘qué dirán’. Pero al final, creo que es importante conocerse a uno mismo y saber qué cosas nos hacen bien. Para unos será entrenar tres veces al día, para otros disparar una cantidad altísima, para mí la prioridad es estar bien física y mentalmente, sobre todo anímicamente. Esto es parte de disfrutar el proceso.

Forma parte de tu estilo de vida Varios de mis hobbies son relacionados al deporte. Me suman mucho. La pesca submarina es una de esas, es como una terapia para mí. Me fortalece mucho la mente y sobre todo el alma y es parte de mi entrenamiento. Yo practico la pesca submarina a pulmón, sin aire asistido, y me ayuda a entrenar la respiración. Obviamente sé cuando hacerlo y cuándo no porque tiene sus riesgos.

¿Y de qué vive Nicolás Pacheco? Además, como te dije, es casi imposible vivir del deporte, por lo que tengo una empresa, tengo una tienda tanto de armas que se llama “Todo Tiro Perú”, en el que importamos productos para tiro deportivo, y también tengo otra tienda que se llama “Waqta Perú”, donde importamos productos para la pesca, pesca submarina y actividades del aire libre. Aparte del deporte me dedico a esto y algo que me gustaría retomar más adelante es la academia de tiro. Daba clases a tiradores activo o que se iniciaban.

¿Ye has planteado ser una especie de influencer o monetizar con tus videos de pesca submarina? No me he planteado aún, pero sí tengo videos que los guardo para mí. Comparto algunas cosas en mis redes. Mucha gente me sigue por las otras cosas que hago y eso me gusta bastante. Practico mucho el off road también, así que trato de compartir todo lo que hago. En cuanto a eso de monetizar o ser más influencer en ese sentido, lo esto manejando con una agencia, Por ejemplo, en los últimos años hemos podido generar varias relaciones con marcas importantes como Samsung, Under Armour, entre otros. El año pasado logramos cerrar con Cambo, una marca que no está relacionada a mi deporte, porque es una marca de comida para perros. Es que me encantan los perros, siempre he tenido y es algo que también comparto mucho en redes. Así nació esta oportunidad.

¿Y cómo sobrellevar la derrota?

Una vez que tienes un objetivo realista, que se logre o no, no es el fin del mundo. No es un fracaso como dice la gente. El camino va a tener altos y bajos y en el fondo, la esencia, es disfrutar ese camino. Si no lo disfrutas, tendrás que cuestionarte si no estás preparado para ese camino hacia ese objetivo y trazarte uno más realista.

¿Y tú sigues disfrutando ese camino?

No es para nada fácil ser deportista de alta competencia en el Perú, pero lo disfruto cada vez más, porque acá no se vive del deporte. No pasa que dices: “no lo disfruto, pero al menos vivo de esto”, no, no es así. Pero hay un montón de factores a tomar en cuenta. Amo representar a mí país, que es la parte que más disfruto del proceso. Hay días en los que te cuesta levantarte de la cama, te sientes mal, somos humanos y la motivación viene a raíz de esos objetivos de los que hablábamos antes.

¿Existe en tus planes continuar las competencias mixtas con Daniella Borda?

El tema de mixtos, te soy sincero, no sé si vaya a continuar porque se hizo para los Juegos Olímpicos. En Tokio fue para fosa y en París cambiaron a skeet. Para este ciclo olímpico te mentiría si te digo que es algo que va a continuar o no.

¿Harás alguna base en Europa?

Es importante competir fuera porque en Sudamérica no hay el nivel de Europa. Ellos pueden competir a ese nivel prácticamente todas las semanas. Entonces, la planificación es ir a Europa a hacer bases de entrenamiento. Yo voy mucho a Italia, porque me acomoda, por el idioma, por mis sponsors y mi entrenador que es italiano y es la meca del tiro. Pero este año como las dos primeras competencias del circuito mundial son en Sudamérica, no es necesario hacerlo tan pronto. Luego, vamos a hacer varios viajes, seguro.

