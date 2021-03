Conforme a los criterios de Saber más

Se viene preparando desde que se subió al podio en los Panamericanos Lima 19. Apunta, a partir de entonces, a los Juegos Olímpicos, pero aunque el pulso no le flaquee y la mira siga puesta en Tokio 2020, las circunstancias no lo dejan tirar del gatillo. Nicolás Pacheco es uno de los tres clasificados de tiro a los próximos Juegos. Él, Marco Carrillo y Alessandro de Souza representarán al Perú en el evento multideportivo más importante del mundo. Sin embargo, a casi nada de su inicio, no pueden entrenar en una cancha reglamentaria, y la de las Fuerzas Armadas se ha convertido en su propio ‘campo minado’, mientras esperan una luz de esperanza.

-¿Cómo te estás preparando?

Todo este tiempo ha sido muy difícil por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, no sabía cuándo se iban a retomar las competencias, pero me mantuve motivado entrenando en mi casa, haciendo bastante preparación física. Luego, cuando se aprobó el retorno de las actividades deportivas no podía entrenar porque no tenía mi escopeta, se quedó en Madrid el año pasado, y recién este 2021 pude recogerla. Pero ahora que estoy en Perú, tras participar en la Copa del Mundo en Egipto, no puedo entrenar porque en la FAP no nos lo permiten. Yo me fui tranquilo porque dije que cuando regresara iba a poder entrenar. Me habían dicho que la cancha de la FAP se iba a poder usar, pero la semana pasada antes de viajar conversé con la Federación para saber cómo estaba la situación acá, y me dieron ese comunicado.

-¿Por qué no les permiten entrenar en la FAP?

La FAP le ha enviado una carta a la Federación diciendo que no van a dejar entrar a ningún deportista, ni siquiera a los priorizados porque habían unas observaciones en la entrega del complejo deportivo del Legado hacia la FAP, y que si no se resolvían no dejaban entrar a nadie. Algo que me parece absurdo. Es una cancha ha costado un montón de plata y es una de las mejores a nivel mundial. Está preparada para tener eventos de primer nivel y tiene que ser manejada por la Federación para que puedan corregirse estos errores con el dinero del IPD. Pero la FAP no nos quiere dejar entrar por estas observaciones que, según ellos, las deben resolver COPAL que es ahora el Legado.

-¿Has podido conversar con el Legado Lima 2019?

Sí, me puse en contacto con Legado para tratar de resolverlo yo mismo, porque la Federación ya no puede hacer nada. Ellos me dicen que ya no tienen nada que ver con esa cancha porque ya es de la FAP. Pero la FAP dice lo contrario y que si no se resuelven esas observaciones, no nos dejarán entrenar a nosotros.

-¿Cuál es la postura de la Federación?

La Federación ha conversado con el IPD y hay un presupuesto para el mantenimiento de esta cancha. Ellos están dispuestos a resolver algunas de las observaciones y dejarla operativa, pero la FAP no quiere firmar el convenio con la Federación. Si la FAP no firma, no se puede utilizar ese fondo para resolver las observaciones y dejarla operativa. La FAP no quiere soltar el polígono pero tampoco nos quiere dejar entrar. Al final los perjudicados somos nosotros que nos hemos preparado toda la vida para llegar a unos Juegos Olímpicos, y una vez que clasificamos no podemos entrenar por un capricho. Es un tema que se puede solucionar muy fácil.

La modalidad en la cual va a competir Nicolás Pacheco es tiro skeet. (Foto: Violeta Ayasta).

-¿Cuáles son esas observaciones?

Esas observaciones no impiden el uso de la cancha. No sé exactamente todas las observaciones, pero para que te des una idea, en el caso de escopeta, una es que la malla de atrás de la cancha, que retiene las municiones, debería ser 5 metros más alta. Aun así, no es una traba para su utilización. Durante todos los Juegos Panamericanos la hemos utilizado con esas características sin ningún problema. Incluso, la hemos usado 2 veces después de los Juegos, en el 2019, para el Iberoamericano de Tiro, y el año pasado para el Campeonato Nacional.

-¿Cómo se encuentra la cancha del Ejército?

La cancha del Ejército no sirve para nada. Es una cancha muy mala, el fondo es malísimo, las máquinas están deterioradas. Son unas máquinas neumáticas que no se usan hace 15 años en una competencia. Es como que todo el mundo esté viendo televisión a color y nosotros estemos en blanco y negro, lo mismo. No se puede entrenar ahí, entrenar ahí es desentrenarnos y encima solo son dos canchas de las cuales usamos una. Encima, los militares se cruzan por delante mientras entrenamos y tenemos que parar. Así no podemos prepararnos y menos para una Olimpiada.

-¿Y la de la FAP?

Da rabia porque del Ejército ves la cancha de la FAP, y la de la FAP se hizo pensando en el futuro. La idea de los Juegos Panamericanos era el legado. En verdad es una cancha increíble, para mí es la mejor del mundo, para mí es la réplica de la de Tokio. Las máquinas son las mismas. Muchos países vecinos sueñan con venir acá y entrenar, de hecho lo harían si se pudiera. El único legado que nos ha dejado Lima 2019 es no tener cancha.

-¿Qué es lo que requieren como deportistas?

Lo que estamos pidiendo es que nos dejen entrar por lo menos a los olímpicos que somos 3. Marco (Carrillo) con precisión y Alessandro (De Souza) y yo en escopeta. En escopeta hay 4 canchas, con tal de que nos dejen usar una, yo y Alessandro nos podemos turnar para usarla sin ningún problema. No es algo que no se pueda hacer. Es más que nada un capricho, desde mi punto de vista, porque no tiene sentido. Hace poco se ha usado la cancha problema. Y el Legado por más que acepte arreglar estas observaciones se va a demorar. Nosotros necesitamos una solución ya. Ahora he estado en el Mundial, donde hay clasificados, y ellos no han parado de entrenar.

MÁS PROBLEMAS

La falta de una sede para los entrenamientos no es el único problema que los tres clasificados a tiro (Nicolás Pacheco, Marco Carrillo y Alessandro de Souza) a los Juegos Olímpicos han tenido que enfrentar, pues han tenido que ingeniárselas, solos, para representar a su país.

-Hace unas semanas se prohibió el deporte, ¿Cuál fue tu postura al respecto?

Todas las medidas nos afectan. Este último año ha sido muy frustrante. El esfuerzo que hacemos los deportistas es enorme. En otros países, por más que haya muchas semanas de cuarentena, valoran al deportista. Mi deporte es 100% individual. Haber parado tanto tiempo fue clavarnos un cuchillo por la espalda.

¿Cómo te hace sentir esta situación?

Yo no quiero buscar ningún culpable, sino una solución, pero yo me siento traicionado por mi patria porque al final yo lo único que hago es representar a mi país, no gano nada por el deporte, lo hago por amor a mi patria. Ya es difícil para nosotros representar al Perú, es un esfuerzo enorme el que hacemos y haber estado preparándome tanto tiempo para clasificar a unos Juegos Olímpicos y lograrlo y estar en esta situación es muy frustrante. La FAP es la Fuerza Armada que representa a nuestro país también, no les cuesta nada dejarnos entrar.

-¿El IPD y la Federación les están cumpliendo?

Hay un programa que se llama el programa Tokio que es netamente del IPD. Gracias a ello pude viajar ahora y estoy preparándome. No cubre al 100% porque hay un presupuesto máximo por deporte y deportista, pero lamentablemente la Federación sí nos ha dicho que no tiene dinero para nosotros, se han lavado las manos. Lo único que hacen por nosotros es inscribirnos, porque ni nos ayudan con los papeleos ni en la programación de viajes. Nosotros tenemos que hacer de organizadores, agencia de viajes, yo debo buscar los pasajes, requisitos por Covid, requisitos para viajar con arma, cuando deberíamos solo estar concentrados para viajar.

Nicolás Pacheco no puede cumplir con la preparación planificada por un desencuentro entre la FAP y Legado 2019. (Foto: Violeta Ayasta).

NO PIERDE LA ILUSIÓN

A pesar de todos los inconvenientes, Nicolás Pacheco sueña con Tokio 2020. La pandemia del coronavirus y la postergación de los Juegos Olímpicos no lo desmotivaron, y a pesar de todos los problemas que se le han presentado en el camino- desde la paralización hasta los problemas con la FAP, el tirador nacional no ha mirado al costado y continúa con sus objetivos bien claros.

-¿Cómo se encuentra tu nivel en estos momentos? Vienes de competir en el Mundial de Egipto…

Me costó muchísimo retomar las sensaciones, pero días antes de viajar a Egipto me empecé a sentir mejor. Volví a disparar como el año pasado y las sensaciones que tuve fueron muy buenas. Logré romper 117 platos. El resultado fue bueno y me quedé con el pensamiento de que pude llegar a un mejor puntaje. Terminé en el puesto 18, a 3 platos de la final.

-¿Tendrás más torneos antes de los Juegos Olímpicos?

Viajo a fin de mes a Chipre, a un torneo que está dentro del circuito. Nos han dicho que es posible que se cancele, si eso ocurre con mayor razón necesito la FAP para entrenar acá. Después tenemos otras competencias en abril, mayo, pero siempre regresamos acá y en realidad lo ideal es siempre entrenar en Italia porque las primeras semanas estuvo muy complicado. Hubo una helada 7 días y entrenar estuvo muy complicado. Teniendo una cancha acá viajar a Italia con el frío es ilógico.

-¿Tus objetivos siguen intactos?

Cuando pienso eso regreso en el tiempo, veo todo lo que me ha costado llegar acá y digo pucha, nadie me va a quitar eso, por más que me pongan tantas trabas, lo voy a seguir haciendo. Si no estuviera clasificado a Tokio no tendría esa misma motivación. Lo que me enoja es que tenemos todo, hay plata, presupuesto, tenemos la cancha ya hecha, es lo de siempre en nuestro país, por mal manejo, malos gobernantes, directivos. Seguimos estancados en lo mismo. Tenemos todo para ser potencia en el deporte, pero tenemos los problemas de siempre. Es un dicho pero es cierto, el enemigo de un peruano es otro peruano.

-¿Sueñas con una medalla?

Siempre he tenido el sueño de lograr una medalla olímpica para mi país, el sueño está intacto, trabajo todos los días para eso. Creo que los tres estamos en la posibilidad de lograr una medalla en Tokio y sería una pena que por estos temas no tengamos las herramientas para lograrlo.

-Hoy en día, ¿Crees que la postergación de los Juegos Olímpicos fue negativo o positivo?

De hecho cuando recién empezó la pandemia muchos me preguntaron si era positivo o negativo que se aplacen los juegos y yo dije que positivo porque me encontraba en un gran nivel, pero tenía un año más para llegar en un mejor nivel aún. Hoy creo todo lo contrario.

