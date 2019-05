Niki Lauda, el cerebro detrás de Hamilton y Rosberg

Cuando Niki Lauda hablaba, y vaya que lo hacía, el 'paddock' de la Fórmula 1 escuchaba. Así como cuando piloteaba, el austriaco siempre estaba en una marcha más.

Tras su retiro como piloto, a finales de los 70, no se desvinculó de la Fórmula 1. Fue asesor técnico de Ferrari desde 1995 y fue uno de los que más presionó para que la escudería italiana contrate a Michael Schumacher y a los ingenieros de Bennettón -incluído Ross Brawn-, donde el piloto alemán había ganado el título un año antes. Schumi llegó en 1996 y ganó 5 títulos mundiales entre el 2000 y 2004



Luego pasó a trabajar en Jaguar Racing y pensó en Fernando Alonso como su piloto insignia, pero el español se negó. Ahí nace la mala relación que siempre tuvo con el asturiano y sus continuas críticas hacia él.

NIKI LAUDA PILOTO Equipos March, BRM, Ferrari, Brabham, McLaren Años 1971-1979 y 1982-1985 GP 177 Victorias 25 Podios 54 Poles 24 Vueltas rápidas 24 Títulos 3 (1975, 1977 y 1984)

ASÍ CONVENCIÓ A HAMILTON

Fue en el 2012 que llegó a Mercedes. En los últimos años pasó a ser el director no ejecutivo del equipo, es decir una especie de 'gurú' o cerebro de la escudería para los pilotos.



Al siguiente año logró que Lewis Hamilton fiche por el cuadro alemán luego de correr en McLaren. El piloto británico hoy es cinco veces campeón mundial, asumiendo el protagonismo que le exigió Lauda en las negociaciones.

Niki y Lewis en los boxes de Mercedes. (Foto: Reuters) Reuters

"Si Schumacher no pudo lograr que Mercedes se pusiera al frente en tres años, y tu en el primer año lo haces mejor, eso sería un gran impacto en tu personalidad y en la calificación de la gente", le dijo Niki Lauda a Lewis.



"Lo convenció el desafío", recordó Lauda sobre la decisión que tomó Hamilton hace seis años. Hoy, ni Lewis ni Mercedes se arrepienten de esa decisión. Los títulos lo ficen todo.

LA TRANQUILIDAD DE NICO

Nico Rosberg llegó a Mercedes en el xxx y estuvo siempre a la sombra de Lewis Hamilton hasta la temporada del 2016, en la que pudo coronarse campeón mundial.



El piloto alemán publicó una carta por el fallecimiento de Niki Lauda donde deja claro lo que significó el austriaco para él. "Aprendí mucho de ti. Tu pasión, tu espíritu de lucha para nunca rendirte, tu creencia de que encontraste dos veces la vida y tu paciencia con nosotros, los jóvenes", escribió Nico.

Ahí radica la relación entre Lauda y Rosberg. Cuando más caliente estaba la situación entre Nico y Lewis Hamilton. "Inspiraste para que nunca nos demos por vencidos en los momentos más difíciles", asegura.



"No tenían relación, algo que siempre es malo. Estaban tan mal que ni se saludaban por la mañana. No esperaba que desayunaran juntos, ya que no se caían bien, pero la relación era pésima. Afectó a Hamilton, principalmente, y a Rosberg también, así que no fue fácil", recordó Lauda en el 2017 sobre lo que pasó un año antes.



"Tuvimos que poner algunas normas, que no se podía hacer eso y que tenías que pagar un castigo si lo hacías o pensaríamos en liberarte de tu contrato porque somos jugadores de equipo aquí y no nos podemos destrozar los unos a los otros", aclaró sobre cómo se resolvió en parte la situación.



Este es otra parte del legado que Niki Lauda ha dejado en la Fórmula 1. Sus títulos, sus carreras, su accidente y lo que vino después. Descansa en paz con la tranquilidad que siempre dejó todo en su deporte.