Ha pasado casi un cuarto de siglo desde el Preolímpico que disputó Nolberto Solano como jugador. Esa vez Perú quedó último en su grupo de primera ronda. Desde el lugar de director técnico le está tocando vivir un momento distinto. La Bicolor llega al partido de ante Uruguay con posibilidades de acercarse a las semifinales de este campeonato sudamericano. El ‘Maestrito’ sabe que su orquesta no puede desafinar hoy. En Armenia, uno de los ejes cafeteros de Colombia, buscará la receta ideal para evitar cualquier sabor amargo.

— Con la remontada ante Paraguay ¿Se ganó la confianza que faltaba?

Sin duda, remontar un resultado así, con una selección que es dura como Paraguay así nomás no se da. Pero en el análisis hay que reconocer que hemos concedido goles por descoordinación, por desatenciones. A pesar de todo eso, el equipo siempre ha estado ordenado. Eso nos ayudó muchísimo para darle vuelta al resultado. Con Brasil también tuvimos la oportunidad de empatarlo, pero nos faltó la efectividad que se necesita a este nivel. Ante Paraguay había confianza porque este grupo se está matando, los chicos están haciendo todo lo posible para escribir su propia historia. Gracias a Dios pudimos hacer las modificaciones, porque el partido así lo exigía, y Sebastián (Gonzales Zela) tuvo esa fortuna que necesitan los goleadores, de meterla en la línea del arco. Entró preciso y eso fue un envión anímico para el equipo. Después vino el segundo gol y conseguimos darle vuelta empujando. Hay que corregir cosas. No podemos regalar otros 45 minutos, porque en este nivel no se va a dar tan fácil otra oportunidad de remontar. Tenemos que mantener ese orden y tener efectividad en las ocasiones que podemos crear.

—¿Por qué demora que el equipo peruano se involucre más en los partidos desde el inicio?

Es algo propio de la edad, pese a que son chicos mayores de edad, no son los jugadores de experiencia en sus clubes. El peso no recae en ellos en sus equipos. Aquí tienen que asumir esas responsabilidades y esas ansiedades. Esto es así en el fútbol. Uno mira al Real Madrid, a la liga inglesa y podemos ver que suceden esos errores. Hay que ayudar a estos chicos jóvenes.

—¿Cómo se trabaja el tema psicológico con esta selección Sub 23?

Giacomo Scerpella, que trabaja en la selección mayor, está aquí colaborando con nosotros. En ese aspecto todos los del comando técnico nos volvemos un poco psicólogos, sale nuestro lado paternal. Con los chicos hay que estar así, estar encima de ellos, corrigiéndolos.

— ¿Consideras que, en ese aspecto, se debe hacer un trabajo especial con Christopher Olivares ante tantas críticas? ¿Viste que ha respondido en redes sociales?

Los chicos de hoy en día están comunicados todo el tiempo virtualmente. Eso no pasaba antes. En mi caso ese tipo de situaciones me hacía más fuerte, no es que nunca prestaba atención a una crítica. Si uno no tiene personalidad para este tipo de momentos es difícil jugar al fútbol. Lo último que puede hacer un muchacho es marearse por escuchar a todo el mundo, porque los únicos que los podemos ayudar en este tipo de momentos somos los del comando técnico.

—¿Olivares no está manejando bien la presión?

Lo que pasa es que en el Perú queremos encontrar un Paolo Guerrero en dos o tres años. Así no lo tengamos, estamos buscando como sea un reemplazo y creamos esperanza por su biotipo. Pero él tiene que asumir esas responsabilidades y va a estar bien. Hay que enseñarle a recepcionar las cosas. Nosotros vemos el día a día con él y estamos ayudándolo para que sea un mejor futbolista. Los chicos deben desconectarse un poco del tema social o virtual. Igual vamos a ayudarlo con Giacomo (el psicólogo). No hay que matarlo, él recién está empezando. Cuando dé el salto, nos va a dar muchas alegrías.

—¿Les has pedido a todos que no vean las redes sociales?

En general, somos personas públicas. Ya suficiente con todo lo que vemos por televisión. Así es esto, hoy puedo ser el técnico del futuro y mañana puedo ser el peor entrenador, que lo que mejor hacía era solo patearle bien a la pelota. Hay que tener equilibrio. Mañana tenemos una linda oportunidad para hacer historia. Lo bueno de este grupo es que aquí celebramos objetivos, no lo previo.

—¿Te sorprende mucho el crecimiento de Fernando Pacheco?

Fernando es un chico que tiene un potencial impresionante. Él debutó a los 17 años, ya tiene que ser una realidad. Él está entendiendo que el fútbol es de mucho rigor y tiene que aprovechar lo privilegiado de su físico. Es rápido, potente, nos da gusto que haya asumido su liderazgo en este grupo con sus cuatro años que tiene en Primera. Además tiene un envión anímico por haber sido contratado por un club brasileño que lo está observando en este torneo, sin duda.

—¿Harás modificaciones para enfrentar a Uruguay?

Sí, estamos evaluando. Tampoco podemos mover mucho, hemos descansado una fecha y vamos a hacer entre dos a tres modificaciones. Tenemos que pensar que hay un partido más ante Bolivia y vamos a necesitar de todos. Hay que darle más piernas al equipo, sobre todo porque hay que jugar el viernes. Eso sí, vamos a mantener la columna vertebral del equipo.

—¿A diferencia de los Juegos Panamericanos ahora sí crees que tienes un equipo base?

Sin duda, hay un tiempo de trabajo. No olvidemos que cuando asumimos fue un escenario algo complejo el de los Juegos Panamericanos. Teníamos que mandar una lista de 18 jugadores y tres meses antes del torneo. No me prestaban a los jugadores, tuvo que dejar a varios de ellos. Además debutamos con Uruguay, que venía con el rodaje y base de su Sub 20. ¿Te imaginas arrancar así? Pero llegar a esta situación nos ayudó. Los chicos que hemos traído están dando una lista respuesta. Hemos encontrado una base y orden. Nos falta hacer más daño en lo ofensivo.

—¿Es muy motivador que Ricardo Gareca haya venido a acompañar al equipo?

Para todos nosotros. Es un plus anímico para que los chicos entiendan que están en la órbita de convocables. Se viene un calendario pesado con Eliminatorias, Copa América. Serán dos años durísimos y si estos chicos hacen las cosas bien, Ricardo podría contar con ellos.

—¿Con cuántos jugadores de esta Sub 23 crees que cuente más adelante para el equipo de mayores?

Yo me quedo contento si se lleva dos o tres de este grupo. Si se abre más el abanico sería espectacular.

—¿Conversaste con Carlos Zambrano sobre cómo es Boca Juniors por dentro?

Antes de viajar a Colombia hablé con él y lo felicité. Le dije que va a llegar un club que te encanta desde el primer día. Después me entero lo que ustedes saben, espero que esto se haga una realidad y que Carlos pueda volver a jugar al fútbol. Es una pieza importante en la selección mayor y faltan dos meses para las Eliminatorias.