Hace 22 años, Diego Armando Maradona le regaló a Nolberto Solano un apelativo que se metió en un álbum de memoria futboleras. “Maestrito”, lo llamó el ‘Pelusa’ por la sutileza y precisión de su pie derecho. Hoy, en Videna, Ñol vuelve a dictar clases con la reunión de la Sub 23 que nos representará en el Preolímpico del 2020 (que otorga tres plazas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020). Lima 2019 dejó muchas asignaturas pendientes. Solano ahora si quiere que sus muchachos aprueben el examen.

-¿Con la convocatoria de la Sub 23 se puede interpretar una intención de cambio radical en el equipo?

No sé si es radical, pero se ha abierto un poco más el abanico o universo de los chicos al tener tantas apariciones. Además ahora tendremos más tiempo en comparación a los Panamericanos. Al tener estos amistosos previos al Preolímpico y más entrenamientos, podemos abrir el panorama de convocables. Para Lima 2019, por el poco tiempo me incliné por jugar con una base que era la San Martín. Pero ahora ya todo es más abierto. El Preolímpico es en enero, parece lejano pero el tiempo pasa volando.

-¿La ausencia de Kevin Quevedo en mayores es por tu convocatoria a la Sub 23?

Así es, primero Ricardo tomó las decisiones y para un jugador siempre es orgullo estar en la selección sea cual sea la categoría. Es un privilegio. Todos siguen en la órbita, son jugadores profesionales, mayores, salvo Celi que tiene edad hasta para una Sub 20 pero el resto lo forma una selección con experiencia. La Sub 23 vendría a ser como la reserva de la selección de mayores.

-¿Es cierto que están teniendo un cuidado especial con el crecimiento de Yuriel Celi?

Sí, es un jugador valioso. Espero que de a pocos se vaya afirmando, afianzando, es un chico muy joven y está en buen camino. Ya tiene varios partidos en primera con Cantolao. A mí particularmente siempre me gustó, lo vengo siguiendo desde la Sub 17. Le di esta chance y debe continuar, lo más importante es que está jugando.

-¿Lo vas a utilizar como enganche en la Sub 23?

Tiene esa característica, tiene la personalidad, tiene mucha fuerza. Físicamente puede aguantar en una zona del campo donde hay mucha fricción. Utiliza muy bien el cuerpo, es un chico adelantado para su edad. Por algo juega en Primera, pero hay que educarlo desde lo táctico, desde el lado defensivo.

-¿Cómo aconsejar a Celi para que no se repita la historia de otros jugadores jóvenes que desaparecieron muy rápido?

Él tiene familiares, un representante y el fútbol te da tantos ejemplos, con tantas cosas que pasan. Cuando un jugador llega a la selección tenemos que preocuparnos por todo, no solo la parte futbolística. El entorno es importante para que uno desarrolle la carrera. La casa es clave, la tranquilidad de hogar. Celi tiene un talento privilegiado.

-¿Cuál sería la principal autocrítica luego de los Panamericanos 2019?

El tiempo es clave, ya tenemos por lo menos tres meses para conocer a los rivales. El aliado que tenemos ahora es el tiempo. Los amistosos van a ser muy útiles entre octubre y noviembre. Espero que podamos estar a la altura del Preolímpico, tendremos rivales mucho más difíciles que en los Panamericanos. Será casi una Copa América solo con tres plazas.

-¿Están trabajando el permiso para Marcos López, quien juega en Estados Unidos?

Sí, está considerado. Seríamos irresponsables si no contamos con eso. Afortunadamente en el caso de López, a quien vamos a necesitar, ya no hay liga en Estados Unidos en esos meses de inicios de año. No juegan hasta marzo. Aunque a pesar que está de vacaciones, hay que coordinar con su equipo de la MLS porque el Preolímpico no se disputa en fecha FIFA.

(Foto: GEC)

-¿El único del extranjero será Marcos López?

Me parece que de esa edad, el único que está jugando en el extranjero es él. Estaba antes Olivares, pero ahora está en Cristal. Hay chicos más jóvenes fuera del Perú, pero son para otras categorías.

-¿Y si Kevin Quevedo consigue un contrato en el extranjero al final de este año?

Sí, primero hay que pensar en una prioridad: que él siga jugando. Que siga en Alianza, que se vaya de la mejor manera, que busque la mejor oportunidad posible. Ojalá que si le sale un contrato sea con tiempo y que no esté nunca en el limbo. Imagínate que se quede libre en diciembre y después tenga que salir disparado a donde tenga que ir.

-¿La ausencia de Andy Polar es netamente técnica?

Sí, nada más que eso. Este llamado no es el final. Acá vamos a ir observando acciones. A Andy vamos a seguir mirándolo. Quizá con Roberto (Mosquera) su equipo se va a hacer más competitivo. Que nadie sienta que esto es definitivo.

-¿Hay mucho diálogo con la Unidad Técnica de Menores?

Siempre conversamos y tenemos, por ejemplo, en el comando técnico a Adrián Vaccarini, que trabaja con los menores. Siempre conversamos con Daniel (Ahmed), por casos como el de Yuriel Celi. Muchos de los jugadores que llegan a mayores o a esta Sub 23, fueron spárring en algún momento de la selección absoluta. Hasta Aquino fue sparring.

-¿Preocupa que la Federación se haya quedado con pocos recursos para los menores?

Es un tema que más lo maneja el director deportivo (Juan Carlos Oblitas). La logística en menores debe ser óptima. No solo en la Federación, sino también en los clubes.

-¿Se te hace más sencillo trabajar con alguien que conoces tanto como Juan Carlos Oblitas?

Yo siempre he creído que los destinos están marcados. Juan Carlos me conoció porque antes las categorías juveniles de la selección peruana entrenaban en La Florida, no había Videna. Sin querer, ya tenía una amistad con Leo Rojas, con Percy Olivares. Me quedaba viendo los entrenamientos del equipo. Un día fui a un partido de Cristal y Juan Carlos me encuentra en el túnel. Me dijo "¿te gusta Cristal?" y le dije "sí". Le conté que estaba a punto de firmar por el Sport Boys y me dijo que no firme nada. Lo llamaron a Pancho Lombardi, nos reunimos en el Rímac y mi viejo no podía creer lo que tenía en las manos, tanto dinero junto. Oblitas con mil dólares me llevó a Cristal (risas). Desde ahí hay agradecimiento con esa persona, no elegí mal. Me fui prestado a Municipal, luego regreso a Cristal para el tricampeonato, llegué a la selección. Juan Carlos tiene buen ojo para todo, es como mi amuleto.

-¿Evitó que sigas en Alianza o que te vayas al Boys?

Estaba por firmar con Boys, pero se demoraron mucho, estaba en menores en Alianza y ya iba a firmar mi contrato. El 'Gato' Sánchez me explicó que no había dinero en Alianza para hacerme un contrato profesional. Cristal me hizo contrato.

-¿Viste lo que comentó Hernán Crespo del equipo de Sporting Cristal de 1996?

Sí escuché lo que dijo Crespo en Fox Sports, lo de las Eliminatorias también. Fue una linda etapa que vivimos en el fútbol. Tuve suerte de estar en ese equipo.

-¿Por qué le cuesta tanto a los clubes peruanos competir afuera?

No hay que descubrir nada, mira los presupuestos del Sao Paulo, del Corinthians, del Flamengo, de River, de Boca. No es una casualidad que esos clubes compitan en alto nivel. Hay excepciones a veces con algunos clubes. Ojalá que algún día los clubes peruanos sean competitivos. Boca Juniors hace contratos a jugadores para el torneo local y para los eventos internacionales.

-¿Qué técnico te marcó más en el Perú? ¿Oblitas, Markarián o Gareca?

Son técnicos de elite. Juan Carlos agarró una generación linda de nosotros, era muy paternal en todo. Nos aconsejaba en todos los ámbitos, renegaba mucho con nosotros, pero gracias a Dios podíamos responderle en el campo. Era muy práctico para elegir en la selección. Sergio Markarián era un estratega, era la época en que comenzábamos a ver videos de equipos. Ahora los videos te los pueden resumir, pero antes veíamos los partidos completos. Yo me acuerdo que en esa Copa Libertadores del 97 solo me faltó tapar, me hizo jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de volante, arriba, de punta. A Ricardo (Gareca) a veces le digo "cómo no llegaste antes", sobre todo por su lectura de juego. Pero es cierto que también Ricardo ha tenido el apoyo dirigencial que otros no tuvieron. Antes era una guillotina el cargo de director técnico de la selección peruana. La clave de todo esto es que se pudo mantener a Ricardo, pese a los malos resultados que se tuvo al comienzo.

-¿Gareca también es paternal?

Ricardo es más bueno que el pan. Sal y pregúntale a todos los trabajadores aquí. Un tipo que sabe de fútbol, es estratega y es uy humano, muy sensible. Es una gran persona y creo que también por eso le va también. Él está contento aquí con nosotros y hay que aprovecharlo al máximo, porque no sabemos qué pasará más adelante.

-¿Qué es lo primero que te dijo Ricardo Gareca después de los Panamericanos?

Me dijo que esté tranquilo, ellos saben que nadie puede conducir un equipo con 15 días de trabajo. Hubo comentarios para corregir, por eso ahora la planificación es mejor.

-¿Tu relación con la prensa cambió mucho en estos últimos años?

Uno acepta las críticas siempre y cuando no rompan las barreras del profesionalismo y respeto. Yo no espero halagos, yo vivía más o menos lo que vive Paolo hoy día en la selección. Hoy ya todo lo tomo con más mesura. Si no tuviera tranquilidad, no estaría acá. Te vuelves loco. Igual tengo que hablar con mi familia a veces, mis hijos ya están grandes y tienen redes sociales. Es duro todo eso. Yo a las justas tengo un Twitter por temas comerciales, pero no tengo más. A los amigos de años los llamo por teléfono y lo último que hago es hablar de fútbol.

-¿Tu etapa más difícil con los medios fue cuando decidieron no hablar en el 2003?

No sé si era la solución no hablar con la prensa. Hemos vivido en la selección muchas cosas duras que rebasaban lo futbolístico. Autuori tenía una forma de trabajar muy parecida a Ricardo, pero no tuvimos paciencia con él. Aquí en tres meses te sentencian, tienes que arrancar la Eliminatoria con 10 ó 12 puntos para evitar las críticas. Los jugadores a veces querían ganarle al periodismo, en vez de ganarle a Chile o a los rivales. A pesar que hemos llegado al Mundial, hay prensa que sigue diciendo que no tenemos chance. Eso duele siendo peruanos. La típica es cuando juegas, por ejemplo con Brasil, decir "este vale más que todos los de Perú". Eso molesta. Entonces si después pierdes con Brasil 3-0 ¿por qué me criticas si ya me mediste antes? Cuando eres joven te duele eso, todos hemos pasado por eso.

-¿Con más apoyo dirigencial hubiéramos ido a los Mundiales con Oblitas o Autuori?

No te lo digo por quedar bien, es un análisis personal que siempre he hecho. Si a Juan Carlos lo hubiesen aguantado en el 99, capaz clasificábamos al Mundial. Por eso tiempo apareció Claudio Pizarro, Jefferson y Paolo de a pocos asomaron la nariz. Teníamos un buen equipo, pero no teníamos el soporte. Juan Carlos pasó momentos muy duros. Lo han insultado, la prensa se desbarató con todo. Gracias a Dios hoy eso está cambiando. Hay que tener humildad en todos los sectores del fútbol. Hemos aprendido a que el entorno no nos afecte.

-Si Ricardo Gareca es “más bueno que el pan”, ¿cómo explicamos que en los últimos tres años prácticamente no ha vivido indisciplinas dentro de la selección?

Lo que pasa es que hubo en cambio que ha quedado en cuatro paredes. A buen entendedor, pocas palabras en ese tema. Ricardo no necesita salir con un cuchillo a amenazar, las cosas se dan. Aquí hay un reglamento, el fútbol ha evolucionado y todo es más profesional. Revisa cuántas personas trabajamos en el comando técnico de la selección. Y también es cierto que obtener un resultado ayuda a convencer de una idea. Él ha sido muy responsable con todo, los jugadores cambiaron de actitud. En mi época también había disciplina, pero el resultado no se daba y te buscaban cosas extradeportivas. El apoyo dirigencial también es fundamental. Y Ricardo lo ha tenido en la Federación, con Edwin Oviedo, con su grupo de trabajo. En la Eliminatoria después del partido ante Chile en Santiago ya todos nos daban como eliminados. Menos mal que pudimos lograr el objetivo para creer en algo.

-¿En qué club peruano sientes que has trascendido más?

Obvio que Cristal, por el tricampeonato, el subcampeonato de Libertadores, indiscutiblemente. En Universitario viví el fervor de su gente, solo jugué un año allí, Juan Reynoso me convenció y fue una linda experiencia al salir campeón. Me volví rápido a Inglaterra porque había jugado tantos años y apareció la nostalgia de los estadios, quería acabar mi curso de entrenador además.

-Ahora que mencionas a Reynoso, ¿fue un invento que se distanciaron en el proceso de Francisco Maturana?

Ese fue un invento típico. A mí me inventaron varias cosas, primero la pelea con el Chorri, después ese tema con Juan. Fue muy dura esa etapa, Juan era nuestro capitán, nuestro amigo y coincide que Pacho (Maturana) decide no llamarlo más y me da la capitanía a mí. Por eso se generó ese morbo. Reconozco que no fuimos un grupo unido. Juan era referente, después Pacho se fue, vino Julio César. Muchos cambios, poca paciencia. Jamás actuaría así con una persona que uno estima. Yo soy el padrino de la segunda hija de Juan, pero cosas laborales a veces pasan y la prensa amarillista a veces se aprovecha de eso.

-¿El caso Golf Los Inkas también fue difícil de llevar?

Son cosas que desestabilizan a un grupo. Lo que le tocó vivir a Chemo fue duro, tomó decisiones difíciles. Fue medio confuso, yo estaba en esa selección, pero me habían desafectado del equipo para esa fecha. Fueron etapas duras, ya con esas experiencias vividas ahora tocó un periodo distinto.

-¿En el extranjero qué técnico influyó más en tu carrera?

De todos saqué cosas positivas. Bobby Robson tenía buen ojo también, cada año solo traía dos a tres jugadores e iba armando el equipo. Era muy práctico. El viejo a veces se quedaba dormido en las charlas técnicas (risas), pero era de mucha experiencia. A veces en Europa hay equipos que solo se arman comprando jugadores de uno u otro equipo. Por eso Guardiola tiene éxito, le dan 500 millones de euros y hace su lista. Si te compras un auto de lujo, puedes hacer lo que quieras.

-¿Crees que está sobrevalorado Pep Guardiola?

No inflado, pero es el técnico más afortunado de todos. Agarra una generación como la que tuvo en el Barcelona, méritos tuvo porque hay que convencer a esos millonarios que corran y juegan. Pero se le facilita con los planteles que tiene. Pep donde va tiene chance, en Alemania agarró el Bayern de Múnich, luego en el City. Igual tiene cosas para elogiar. Un jugador sabe qué técnico sabe y cuál no sabe. Aparte fue un jugador tremendo, un volante de contención buenísimo. A mí me gusta Klopp, ese ha remado y remado hasta llegar donde está.

-¿Cómo te fue con el ‘Bambino’ Veira en Boca?

El 'Bambino' es de un manejo de grupos excelente, te ponía arriba siempre. Un tipo muy positivo.

-¿Recibiste bien la noticia del regreso de Maradona a Argentina?

Me encanta ver a Diego en el fútbol, con sus cosas y particularidades. Mira lo que está haciendo en Gimnasia. Se pone el buzo y 60 mil personas se hacen socios. Es un genio a nivel mundial.

-¿Recomendarías que todos los jóvenes sigan el camino de Luis Abram? ¿Primero Argentina y después, quizás, Europa?

Siempre se ha dicho que Argentina es una liga muy competitiva. Allí puedes obtener ese nivel previo antes de llegar a Europa. Lo de Abram no me sorprende, a pesar de que es muy tranquilo y le tocó Heinze que es un loco excesivo. En un par de años Abram debería estar en una liga importante en Europa. El argentino es muy parecido al europeo. Lo único que digo es que nuestro fútbol a veces también te da el rodaje, eso le pasó a Jefferson Farfán por ejemplo. No menospreciemos a lo local. Solo pediría que no se lleven muy rápido a los jugadores. Está comprobado que no es fácil. Si en Europa no sirves, te devuelven rápido.

-¿A Quevedo le recomendarías que se quede un año más en Alianza?

La prioridad para Kevin debe ser jugar fútbol, donde vaya tiene que jugar y seguir creciendo. No es fácil eso, cuando eres extranjero tienes que hacer la diferencia.